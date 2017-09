Procurador especial pediu informações sobre decisões e conversas de Trump

O procurador especial nomeado para liderar a investigação às suspeitas de interferência por parte da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas, e o respectivo conluio com a actual Administração, Robert Mueller, pediu à Casa Branca todos os documentos relativos a algumas decisões e conversas mantidas pelo Presidente Donald Trump. Incluindo a documentação relacionada com a demissão do director do FBI, James Comey, e do conselheiro para a segurança nacional, Michael Flynn, noticia o New York Times, citando fontes oficiais da Casa Branca.

Além disso, Mueller pediu detalhes sobre a reunião, na Sala Oval, entre Trump, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, o então embaixador russo nos Estados Unidos, Sergey Kisliak, e outros responsáveis de Moscovo. O encontro ocorreu um dia depois da demissão de Comey.

Nas últimas semanas, a equipa de Mueller enviou um documento para a Casa Branca, pedindo informação relativa a 13 áreas específicas.

Outra das situações que Mueller quer analisar é o despedimento de Michael Flynn e a reunião combinada, durante a campanha eleitoral, pelo filho do Presidente, Donald Trump Jr., e um mediador de uma advogada russa que prometia informações sensíveis e prejudiciais sobre Hillary Clinton.

Segundo foi sendo noticiado nos últimos dias, a equipa de Mueller começou também a investigar Paul Manafort, que foi chefe de campanha de Donald Trump durante a corrida à Casa Branca.

