Em silêncio total, prosseguem as buscas pela menina soterrada na escola do México

Passaram mais de 42 horas desde que o sismo no México provocou a morte a mais de 230 pessoas e espalhou destruição pelo país, mas ainda há esperança de encontrar sobreviventes nos destroços. É o caso de uma menina, ainda com vida e consciente, que se encontra soterrada nos escombros da escola Enrique Rébsamen, onde morreram pelo menos 22 crianças e quatro adultos. “Estamos muito perto de chegar”, diz o responsável pelas operações de resgate na escola que colapsou, José Luis Vergara, citado pelo El Confidencial.

Enquanto prosseguem as operações de resgate (não só na escola da capital mas em outros locais afectados), os socorristas pedem silêncio total, que pode ser essencial para ouvir um choro, um pedido de ajuda ou até o respirar de um sobrevivente soterrado. A criança presa nos destroços, que terá entre oito a 12 anos, está à espera de ser resgatada depois de ter dado sinais de vida e ter comunicado que estão outras pessoas a seu lado.

Não houve ainda contacto visual com a menina – que alguns jornais dizem chamar-se Frida, informação que não foi confirmada – mas já a ouviram e localizaram-na através de infravermelhos. “Esperamos que em pouco tempo possamos estar a resgatar a menina e quem esteja com ela”, afirmou nesta quarta-feira o almirante José Luis Vergara.

Vergara explicou que estão a tentar chegar à menor a partir de cima (estão a cerca de três metros e meio acima dela), depois de terem cortado uma laje, o que, em princípio, lhes “dará acesso de forma imediata”, ainda que também haja outro acesso a partir do qual poderão conseguir alcançá-la. A estratégia de salvamento chegou a ser alterada com receio de que os escombros colapsem e afectem os sobreviventes.

O responsável refere ainda que a menina se encontra protegida por uma mesa de granito “e tudo indica que foi isso que lhe salvou a vida”, revela Vergara, citado pelo El Confidencial. Já a cadeia mexicana Televisa adianta que as autoridades tentaram contactar, sem sucesso, os familiares da menina soterrada.

O Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, já tinha definido anteriormente como prioridade o salvamento de quem se encontra soterrado pelos escombros dos edifícios que ruíram. Em torno da escola, que se tornou um símbolo da tragédia, juntam-se não só as equipas de resgate como voluntários e jornalistas.

Na escola estavam registados mais de 340 alunos e 27 professores e funcionários — os dados oficiais dão conta de 22 alunos e quatro adultos mortos, mas algumas fontes referem que possam ter morrido 32 crianças. Ainda que não se saiba quantas estavam no local na altura do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que abalou o Centro e o Sul do México, uma autoridade local refere que eram 117 pessoas, escreve o El País. Na terça-feira, pelo menos 14 crianças tinham sido resgatadas com vida da escola Enrique Rébsamen.

Este foi o sismo mais mortífero no México desde o tremor de terra de 1985, que matou milhares, e aconteceu precisamente 32 anos depois. Morreram até agora 230 pessoas na sequência do terramoto de terça-feira, uma centena delas na Cidade do México. Pelo menos 38 edifícios colapsaram totalmente e, segundo o presidente da Câmara da Cidade, tinham sido, até esta quarta-feira, socorridas mais de 50 pessoas com vida dos escombros.

