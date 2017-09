Afinal, não havia nenhuma criança soterrada na escola do México

Horas depois de ter sido noticiado que prosseguiam as buscas por uma menina que estava soterrada numa escola do México – onde morreram 19 crianças e seis adultos –, as autoridades mexicanas referiram que não existe nenhuma criança entre os escombros e que todos os alunos foram retirados “vivos ou mortos”. Ainda assim, num comunicado televisivo, o subsecretário da Marinha mexicana, Ángel Enrique Sarmiento, admite a possibilidade de haver ainda um adulto vivo entre as ruínas da escola que se desmoronou na sequência do sismo de terça-feira.

PUB

A informação de que uma menina se encontrava viva e consciente nos escombros da escola Enrique Rébsamen, na capital mexicana, correu o mundo pela voz dos órgãos de comunicação social, como um exemplo da esperança que ainda se sentia no México na procura de sobreviventes. Apesar dos 25 mortos na escola, 11 crianças foram retiradas com vida dos escombros.

O subsecretário da Marinha, que está a coordenar as operações de resgate no local, disse que as buscas continuariam até que não houvesse dúvidas sobre a existência de sobreviventes.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na escola estavam registados mais de 340 alunos e 27 professores e funcionários mas não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no local na altura do sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter que abalou o Centro e o Sul do México.

Os serviços de emergência mexicanos referem que morreram 273 pessoas na sequência do terramoto e o Guardian escreve que há cerca de 1900 pessoas feridas, naquele que foi o sismo mais mortífero no México desde o tremor de terra de 1985, que matou milhares de cidadãos. Pelo menos 38 edifícios colapsaram totalmente e, segundo o presidente da Câmara da Cidade do México, tinham sido, até esta quarta-feira, resgatadas mais de 50 pessoas com vida dos escombros.

PUB

PUB