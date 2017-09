Greenpeace abordou navio com carros a gasóleo da Volkswagen

Os activistas da Greenpeace fizeram esta quinta-feira uma acção contra a entrada de carros a gasóleo da Volkswagen em Inglaterra. Enquanto voluntários abordaram um navio vindo da Alemanha com uma consignação destes veículos, outro grupo tentou bloquear uma série de veículos num porto. A associação está a lutar pelo fim da emissão dos gases emitidos por estes carros.

Em 2015, a Volkswagen admitiu falsificar os testes de emissão de gases produzidos pelos seus veículos. O escândalo teve consequências para a empresa. As pressões políticas e as pressões dos consumidores fizeram com que houvesse uma queda na venda dos carros nos principais mercados. Em todo o mundo, os políticos anunciaram planos para banir a venda dos veículos.

A Greenpeace disse que os seus voluntários usaram caiaques e barcos para abordarem o navio no estuário do rio Tamisa. O objectivo era travar o descarregamento do navio no porto de Sheerness, em Kent, no Sudeste da Inglaterra.

Ao mesmo tempo, outros voluntários invadiram o parque de veículos também em Sheerness onde colaram autocolantes nos motores e tentaram bloquear os carros roubando as chaves, disse o grupo de pressão ambiental.

A polícia de Kent disse que tinha agentes no local.

O Reino Unido quer banir a venda de veículos a gasóleo a partir de 2040, uma medida que faz parte do plano para melhorar a qualidade do ar. Mas os activistas defendem que as medidas têm de ser implementadas agora.

“Os carros a gasóleo são tóxicos e estamos aqui para parar a importação de Volkswagen em nome de todas as crianças que sofrem as consequências mais agudas [dos impactos da emissão de gases] na saúde”, disse Janet Barker, de 38 anos, que fez parte do protesto, num comunicado. “O governo diz que temos de esperar mais 23 anos para se poder banir o gasóleo e a sua poluição. Não podemos esperar tanto.”

A Volkswagen não fez nenhum comentário quando contactada pela agência Reuters sobre o protesto.

