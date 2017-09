Boa exibição de João Sousa não chegou

Frente a um grande servidor como Jo-Wilfred Tsonga, João Sousa não ficou atrás e não cedeu o serviço durante hora e meia. Infelizmente, o primeiro break concretizado pelo francês acabou por decidir o set decisivo e o encontro de duas horas da segunda ronda do St. Petersburg Open.

Tsonga, 18.º do ranking e o segundo tenista mais cotado deste ATP 250, foi o primeiro a dispor de break-points na Sibur Arena, no quarto jogo, salvo corajosamente pelo português na rede. Logo a seguir, foi Sousa (57.º ATP) a ter uma oportunidade de quebrar o serviço adversário, anulada por um ás. A 3-4, Sousa teve de salvar mais dois break-points num longo jogo e, a 5-6, anulou um set-point. No tie-break, Sousa perdeu o primeiro ponto em que serviu (0/2) e só teve uma hipótese de recuperar a desvantagem, desperdiçando junto à rede, antes de Tsonga fechar a partida com o 10.º ás.

Mas Sousa manteve a mesma atitude no segundo set e a 4-3, beneficiou dos vários erros do francês (23 nesta partida de um total de 59) para fazer o break. No entanto, teve de salvar dois break-points antes de encerrar o set.

Só que o vimaranense não conseguiu manter a mesma eficácia a servir e, a 1-2, Tsonga concretizou o seu oitavo break-point do encontro para desfazer o equilíbrio. Tsonga, que este ano conquistou dois dos 10 títulos conquistados nestas condições (hardcourt coberto), impôs o seu ténis agressivo, traduzido em 28 winners (dos quais 15 ases) e venceu os derradeiros oito pontos do encontro, para concluir, com os parciais de 7-6 (7/1), 3-6 e 6-2.

Nos quartos-de-final do torneio russo, Tsonga vai defronta Jan-Lennard Struff que, no domingo, venceu Sousa e deu o terceiro ponto à Alemanha no play-off da Taça Davis.

Já Sousa vai fazer uma tournée pela Ásia, começando pelo ATP 250 de Shenzhen.

