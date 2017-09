Já há trailer para Isle of Dogs, o novo filme de Wes Anderson

O já antes anunciado novo filme de Wes Anderson, Isle of Dogs, marca o regresso do realizador norte-americano aos filmes em animação stop-motion depois de em 2009 ter adaptado Roald Dahl em O Fantástico Senhor Raposo. A história, desta vez original, passa-se daqui a 20 anos e gira à volta de um miúdo que tenta resgatar o seu cão contra o malévolo presidente da câmara da sua cidade que, com medo da gripe canina, mandou todos os cães para uma ilha.

PUB

Em entrevistas, o realizador de Um Peixe Fora de Água tem dito que se deixou influenciar pelo cinema de Akira Kurosawa e que, para esta tarefa, contou com um elenco de vozes com nomes repetentes dos seus outros filmes, como Bill Murray (cujo aniversário se celebra na mesma quinta-feira em que o trailer sai), Jeff Goldblum, Edward Norton, Harvey Keitel, Bob Balaban ou F. Murray Abraham, bem como novatos neste universo, como Bryan Cranston, Courtney B. Vance, Scarlett Johansson, Yoko Ono, Mari Natsuki ou Yojiro Noda. A estreia está marcada para Março nos Estados Unidos, mas ainda não há data para Portugal (recorde-se que O Fantástico Senhor Raposo não teve estreia em sala no nosso país).

PUB

PUB

PUB