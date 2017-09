Um morto em queda de paramotor na Comporta

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu nesta quarta-feira devido à queda de um paramotor na zona da Comporta, concelho de Alcácer do Sal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

PUB

"Registámos a queda de um paramotor que causou a morte do seu tripulante. O caso ocorreu numa zona com uma pista agrícola e não causou mais danos", disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu na Comporta, concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, com o óbito a ser declarado no local.

PUB

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h12 e foram encaminhados para o local 17 operacionais e oito veículos.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou ter sido notificado da ocorrência, a qual, à luz da legislação portuguesa, é tratada como um acidente aeronáutico, acrescentando que vai proceder às diligencias necessárias com vista à realização da investigação.

PUB

PUB