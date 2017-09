Passageiros afectados por atrasos ou cancelamentos de voos podem reclamar 46 milhões de euros

Os mais de 130.000 passageiros afectados entre Junho e Agosto por atrasos e cancelamentos de voos em Portugal podem reclamar 46 milhões de euros às companhias aéreas, correspondentes a perto de 900 incidências, segundo dados divulgados esta quarta-feira.

De acordo com a espanhola Gate28, que oferece um serviço de reclamações de compensação por atraso ou cancelamento de voo, as 891 incidências indemnizáveis registadas de 1 de Junho a 31 de Agosto afectaram 133.650 passageiros, mais 5,5% do que no último Verão, quando 126.600 pessoas foram afectadas. Ao todo, as compensações para 2017 serão de 46 milhões de euros, acima dos 44 milhões de euros de 2016.

Segundo destaca, o dia 24 de Julho foi "o pior dia para voar do Verão", com 67 incidências em voos de e para Portugal (7,5% dos atrasos e cancelamentos indemnizáveis de todo o Verão) resultantes dos ventos fortes registados no Funchal. Pelo contrário, 15 de Junho foi "o melhor dia" para voar, com apenas dois atrasos e cancelamentos.

Os dados da Gate28 apontam que, este Verão, a percentagem de voos com direito a compensação foi de 69%, tendo-se registado um total de 633 voos com um atraso de mais de três horas e 650 cancelamentos.

De acordo com a legislação europeia, os voos com menos de 1500 quilómetros de percurso que sejam cancelados ou acumulem um atraso de mais de três horas podem equivaler a compensações até 250 euros por pessoa.

Os voos com um trajecto entre 1500 e 3500 quilómetros permitem uma indemnização de até 400 euros, enquanto a indemnização para os voos que superem os 3500 quilómetros de viagem pode ir até 600 euros.

