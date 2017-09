Nas autárquicas também pode eleger o Dinossauro de Ouro

Há uma eleição paralela às autárquicas de 1 de Outubro. Também elege um autarca, mas não é um autarca qualquer. A votos vão os Dinossauros de Ouro. Qualquer cidadão que, já tendo sido eleito três ou mais vezes para a presidência de uma Câmara Municipal, seja de novo candidato em 2017.

O acto eleitoral online é proposto pela Organização Não Governamental (ONG) Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC) que detectou 38 Dinossauros de Ouro, candidatos que se destacam “na procura do poder – para benefício do seu povo, ou do seu ego”.

O objectivo desta votação é chamar à atenção para importância da limitação dos mandatos. “A perpetuação de líderes políticos fere a democracia local. Sem renovação de lideranças não se formam novos quadros capazes de contribuir para o desenvolvimento dos municípios, geram-se dinâmicas de entropia e falta de dinamismo, acentuam-se os vícios do poder na gestão dos recursos públicos, na prestação de contas e na transparência. Dilui-se o poder da sociedade civil em função da vontade do chefe”, diz a TIAC no seu sítio na internet (dinossaurodeouro.pt).

A votação decorre até ao próximo dia 29 e, na tarde desta quarta-feira, era liderada pelo conhecido Valentim Loureiro, com 46 votos, que concorre como independente em Gondomar. Segue-se Carlos Pinto (Covilhã), com 45 votos, e Narciso Miranda (Matosinhos), com 38 votos. Os três principais candidatos a Dinossauro de Ouro têm um aspecto em comum: já tiveram aborrecimentos com a justiça.

