André Ventura foi à Quinta da Fonte, mas passou longe dos ciganos

Tocam as quatro badaladas no sino da igreja da Apelação, em Loures, e a rua está deserta. Aparece um carro da PSP, abranda junto ao aglomerado de jornalistas e segue adiante. Pouco depois surgem outros carros, estes transportam apoiantes de André Ventura, vestidos com t-shirts brancas e o logo da JSD. Volta a passar o carro-patrulha, desta vez pára mesmo, sai de lá uma agente à paisana e dialoga com um membro da comitiva.

Uns dez minutos depois, a mole humana já mais composta, aparece por fim o candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures, que daí a minutos entrará na Quinta da Fonte. Vivem neste bairro duas grandes comunidades, a cigana e a africana, em tensão mais ou menos permanente, mais ou menos explícita. A meio de Julho, Ventura alcançou um estrelato pouco invejável ao dizer, em várias entrevistas, que os ciganos gozavam de um estatuto de excepção. Ao jornal i afirmou, por exemplo, que “a etnia cigana tem de interiorizar o Estado de Direito, porque, para eles, as regras não são para lhes serem aplicadas.”

Dois meses depois, o candidato social-democrata teve oportunidade para dizer isso directamente aos moradores da Quinta da Fonte, mas não chegou a fazê-lo.

Ainda na Apelação, já a caminho do bairro de prédios amarelos recentemente decorados com grandes graffitis, uma mulher toca-nos no ombro: “Sabe porque é que eu apoio este senhor? Porque ele diz o que muita gente pensa e não diz.” O candidato sorri, é exactamente isto que gosta de ouvir, replica que “as verdades são para ser ditas”.

À entrada do bairro, na rotunda, dois agentes da polícia aguardam a caravana. Outros três estão ao fundo da avenida. Fora daquelas ruas, para lá da estrada que separa a Apelação velha da Quinta da Fonte, uma carrinha do corpo de intervenção espreita discretamente. A primeira paragem é no ATL da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, onde estão umas dez crianças a lanchar. Pergunta Ventura de que clube é que são, parecem ser todos do Benfica, fica o candidato contente e as crianças sorriem. Na parede, uma citação atribuída ao Papa Francisco: “As ideologias que produzem a pobreza devem ser denunciadas, sendo a educação a grande solução para este problema.”

De novo na rua, há moradores com um rol de queixas para apresentar. “É o novo presidente de Loures?”, pergunta uma guineense. “Não é, vai ser!”, respondem os apoiantes. “Ah vai? Então é para desinfectar o bairro, que o bairro está uma bosta.” As amigas concordam, debitam problemas: escadas imundas, caixas de correio partidas, portas que não existem. “Foram os socialistas e comunistas, que governaram esta câmara durante 40 anos, que permitiram esta 'guetização'”, atira André Ventura.

Ao fundo da avenida, um grupo de ciganos está sentado em cadeiras na berma da estrada. O candidato começa a virar à esquerda e passa longe. Ouvem-se de lá uns “vivas”, mas quem os gritou não reconheceu quem estava a passar. Desfeito o desentendimento, e com Ventura já afastado, começam os protestos veementes e os gritos de “racista”. A polícia vigia a cena de perto.

Uma mulher assoma à janela. “Racista! Racista! És racista!”, diz. “Não sou racista, não! Está muito enganada!”, responde Ventura. “És racista, és!”, conclui a mulher à janela. Conclui-se assim o debate e os dois minutos mais tensos da visita do candidato social-democrata à Quinta da Fonte.

Porque é que não falou com os ciganos que estavam ali ao fundo? “Nestas situações há que ter algumas ponderações de segurança”, diz André Ventura aos jornalistas, repetindo depois que as suas declarações polémicas não foram sobre todos os ciganos, apenas uma parte. “Eu não generalizei a comunidade cigana, disse que havia um problema de subsidiodependência, na maioria dos casos. Nem eu nem a maioria dos portugueses consegue compreender que haja BMW e Audi à porta e pessoas a receber” subsídios do Estado.

Na Quinta da Fonte, alega Ventura, 80% dos inquilinos não pagam renda. “É uma vergonha para os que trabalham e têm de cumprir”, diz, propondo acordos com os devedores. O plano é resumido numa frase: “Queremos estabelecer com as famílias um plano de pagamento baseado no seu rendimento real. Haverá um acordo que as pessoas têm de cumprir. Se não cumprirem, tem de sair.” Estas medidas, continua, nada têm de racistas. “É uma questão de justiça social”, frisa, apontando de seguida para os prédios em volta. “Olhem para isto. Os prédios sem portas, todos partidos. Sabem quem paga isto?”

A visita acaba com uma promessa. Se for eleito, André Ventura volta a trazer os jornalistas ao bairro, daqui a dois anos, para mostrar como a população lhe ficou agradecida. Optimismo a mais? Os eleitores decidem.

