Aung San Suu Kyi

Suu Kyi tornou-se conhecida pela sua luta a favor da democracia na Birmânia, tendo recebido o Nobel da Paz por todo o seu empenho nessa mesma luta. Actualmente na chefia do Governo Birmanês parece que Suu Kyi tem outra visão sobre as minorias, permitindo a perseguição à minoria muçulmana roshinga não reconhecida na Birmânia. Mesmo sendo verdade que tudo começou com um ataque dos rohingyas a 20 postos governamentais, o papel de Suu Kyi deveria ser mais activo em busca do fim das perseguições e, pelo que se sabe, não tanto indiferente. No entanto, como muito pouco se sabe sobre o que na realidade está a acontecer, tenhamos esperança que Suu Kyi continue igual ao que sempre foi. Aguardemos com esperança que assim seja.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Casa das Artes

A Casa das Artes é uma obra da autoria do arquitecto Souto Moura e ganhou o prémio Secil em 1992. A Casa das Artes, uns anos depois, esteve fechada por causa de um problema no tecto do palco do auditório, julgo. No mandato de Rui Rio (2001 a 2013) este edifício público, de enorme beleza, que alberga um auditório com écran para cinema, um segundo auditório mais pequeno para teatro, uma sala no rés-do-chão e um hall para exposições, esteve durante praticamente 15 anos fechado ao público! Reabriu, timidamente, após a eleição de Rui Moreira. É a sala do Cineclube desde 2013. Durante quase todo o ano poucos eventos lá acontecem. Um edifício muito desaproveitado. A Casa das Artes, a julgar pela foto de primeira página do PÚBLICO de ontem, teve a casa cheia. Como eu há muito, ou nunca, vi. O candidato do PS, Manuel Pizarro, fez ali o seu lançamento do programa eleitoral. Das 112 medidas que lá constam, será que alguma tem a ver com a Casa das Artes? Mas a Casa das Artes encheu. E isso deve ter sido bonito de se ver...

Pedro Carneiro, Ermesinde

A mina de Aljustrel

Das diversas funções dos media na sociedade, permitam-me enaltecer o facto de denunciar circunstâncias que são, por vezes, incómodas e embaraçosas. Foi este o propósito que me levou a escrever, há algum tempo, sobre a mina de Aljustrel para referir o pó de sílica que proliferava nesta localidade, cuja inalação provoca a silicose, proveniente da mineração bem como das consequências nefastas (…) para o meio envolvente. Todavia, desde então para cá, os impactos negativos são menores apesar do inimigo cancerígeno que vitimou, no passado, um número significativo de mineiros coabitar no quotidiano dos aljustrelenses. Algo inadmissível ao qual acresce estupefacção face à inoperância das entidades locais, regionais e nacionais, tendo em vista uma alternativa, centrada numa visão estratégica de economia verde, juntamente com a administração da Almina. Por isso, estou em crer que a questão mais pertinente é saber: quem nos pode ajudar?

Manuel Vargas, Aljustrel

