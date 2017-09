Turquia ameaça curdos com sanções, se referendo for para a frente

O Presidente turco, Recep Erdogan, ameaçou impor sanç��es aos curdos do Norte do Iraque devido à realização de um referendo de independência — está marcado para segunda-feira, mas foi considerado inconstitucional pelo Parlamento de Bagdad. O objectivo é criar pressão económica depois da pressão militar; tropas turcas já foram estacionadas junto à principal fronteira comercial entre os dois países.

PUB

A maior população curda da região está na Turquia, que avisou que qualquer separatismo nos vizinhos Iraque ou Síria pode originar um conflito global. A Turquia deverá anunciar a sua resposta às movimentações curdas na sexta-feira, três dias antes do referendo.

Erdogan disse em Nova Iorque, onde está para a abertura da 72.ª Assembleia Geral da ONU, que o conselho de segurança nacional turco vai discutir as opções do Governo de Ancara. Vão “averiguar o tipo de sanções que podem ser aplicadas”, disse Erdogan.

PUB

As autoridades curdas iraquianas ignoraram as pressões internacionais para cancelar o referendo, que os vizinhos do Iraque receiam poder repercutir-se junto das comunidades curdas que têm nos seus territórios. Os aliados ocidentais dos curdos dizem que a votação, e o seu resultado, pode desviá-los da luta comum contra os radicais islâmicos do Daesh.

Cerca de cem tanques e outros veículos militares, apoiados por lança-rockets e radares, foram estacionados junto à fronteira, as armas apontadas para sul, para as montanhas curdas.

Mas esta movimentação militar teve, até agora, pouco impacto, mantendo-se as filas de camiões que querem atravessar a fronteira para o lado controlado pelo Governo Regional Curdo, no Norte do Iraque.

A Turquia, que durante anos foi a ligação entre este governo regional e o mundo exterior, construiu fortes laços económicos com a região semiautónoma Turkey, que exporta diariamente para os mercados internacionais centenas de milhares de barris de petróleo através do oleoduto turco.

Erdogan não especificou que sanções irá aprovar, mas os camionistas à espera em Habur nesta quarta-feira disseram recear que as mercadorias que transportam se estraguem, caso o comércio nesta fronteira, crucial para a economia local, fique comprometido.

"Tenho quatro filhos, tenho 35 anos e não há outro trabalho ou fábrica na região", disse o condutor de camiões Abdurrahman Yakti, que leva petróleo do Iraque para uma refinaria turca na província de Hatay.

"Estams agrarrados a este trabalho. Se este portão fecha, é a nossa desgraça".

Ferhat, que há dez anos transporta carga seca, diz que se Habur fechar o sudeste da Turquia fica paralisado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A demonstração de força na fronteira e a ameaça de sanções reflecte uma preocupação crescente com o referendo de segunda-feira e na possibilidade deste encorajar o banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que desde 1983 trava um aluta armada pela autonomia da região curda da Turquia.

Erdogan disse que a determinação dos curdos em fazer um referendo de independência não teve em consideração o apoio que a Turquia deu até aqui à liderança do Governo Regional Curdo. "ERa bo mque eles levassem isso em consideração — disse Erdogan —, vamos divulgar as nossas decisões finais na reunião do governo e do conselho de segurança nacional".

O Presidente turco, Recep Erdogan,

PUB

PUB