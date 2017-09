Furacão Maria chega a Porto Rico

Depois de passar pelas ilhas de Dominica, Guadalupe e Martinica, o furacão Maria chega agora a Porto Rico, tendo tocado terra perto da cidade de Yabucoa, na região sudeste do país, segundo informações do Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC, na sigla inglesa). Os serviços de meteorologia porto-riquenhos alertam para o perigo de inundações e o Governo da ilha criou cerca de 500 abrigos para auxiliar aqueles que fogem da tempestade.

O furacão encontrava-se esta quarta-feira a cerca de 60 quilómetros da capital San Juan, com ventos na ordem dos 250 quilómetros por hora. Segundo o NHC, o furacão está a dirigir-se para noroeste, devendo atravessar a ilha de três milhões de habitantes.

O furacão Maria baixou de intensidade nesta quarta-feira, passando da categoria 5 para a categoria 4 (a segunda mais grave), mas continua a ser considerado “extremamente perigoso” pelo NHC, que já na terça-feira antevia uma tempestade “potencialmente catastrófica”.

"Nunca sentimos um evento desta magnitude na nossa história recente", afirmou nesta quarta-feira o governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, citado pela Reuters, referindo que o registo de danos na ilha parece ser "inevitável".

Face aos avisos, as autoridades do território abriram centros de acolhimento e ordenaram a evacuação obrigatória de vários municípios da ilha, sobretudo a Sul. “Têm de sair. De outra forma vão morrer”, avisou Hector Pesquera, o comissário de Segurança Pública porto-riquenho, na terça-feira, dirigindo-se aos que recusavam abandonar as suas casas.

O furacão Maria — que já fez um morto — chega à costa de Porto Rico dias depois de a região ter sido afectada pelo furacão Irma, que matou três pessoas e deixou mais de metade da ilha sem electricidade. O Irma deixou também um rasto de destruição no estado norte-americano da Florida e em várias ilhas das Caraíbas, matando mais de 80 pessoas.

