Panorâmico de Monsanto abriu e já fechou. Mas só por uns dias

A reabertura do antigo restaurante panorâmico, no topo do Parque Florestal de Monsanto, foi mais do que falada e aplaudida nos últimos dias. Depois de ter estado 16 anos votado ao abandono, o icónico edifício, que é propriedade da câmara de Lisboa, esteve a ser preparado, nos últimos meses, para ser devolvido à cidade como miradouro. Mas afinal ainda não é para já.

Aberto desde 2 de Setembro, o panorâmico de Monsanto foi, por estes dias, novamente fechado, avançou a NIT na manhã desta quarta-feira, depois de ter tentado visitar o espaço e de ter encontrado a entrada principal vedada. Esta informação foi, entretanto, confirmada ao PÚBLICO pela câmara de Lisboa, que referiu que o edifício tinha sido fechado “por uns dias” para concluir a limpeza do espaço.

“Foi necessário fechar uns dias para limpeza de graffitis nos dois pisos superiores”, referiu fonte da autarquia, explicando que como a limpeza envolve o recurso a jactos de água, o acesso foi “condicionado”.

A mesma fonte garantiu que o miradouro será reaberto ainda antes do evento que está previsto para aquele espaço por ocasião do Open House que decorre este fim-de-semana, em Lisboa.

A entrada é gratuita e o espaço pode ser visitado de segunda a domingo, das 9h às 19h. A partir de 1 de Outubro e até 31 de Março, fechará uma hora mais cedo, às 18h.

