Avenida Marginal cortada no dois sentidos entre a Parede e São Pedro do Estoril

A Avenida Marginal está cortada ao trânsito nos dois sentidos, entre a Parede e São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, devido a vários despistes provocados por derrame de combustível na via, disse o comandante dos bombeiros da Parede.

"Recebemos o alerta há cerca de uma hora e, neste momento, estão a ser efectuados os trabalhos de limpeza", contou à Lusa Pedro Araújo.

Sem precisar o número, o comandante adiantou que o derrame de combustível, que teve origem no despiste de um veículo ligeiro de passageiros, cerca das 13:00 horas, provocou várias ocorrências, a última dos quais envolvendo uma mota.

Pedro Araújo confirmou ainda que não há feridos a registar e anteviu que os trabalhos de limpeza da via deverão estar concluídos ainda durante a tarde.

