Mercadona monta centro logístico na Póvoa de Varzim

A rede espanhola de supermercados Mercadona, que está a expandir o seu negócio para Portugal, vai montar o seu centro logístico numa das freguesias da Póvoa de Varzim, confirmou à Lusa fonte da empresa.

PUB

A plataforma, que vai gerar vários postos de trabalho, será edificada no Parque Industrial de Laúndos, ocupando uma área coberta superior a 17 mil metros quadrados, começando a ser construída no início de 2018 para que esteja operacional no final desse ano e arranque em Janeiro de 2019.

Este centro logístico terá, também, a valência de compra local de produtos do dia, surgindo como uma oportunidade para agricultores da região terem mais um comprador com necessidades consideráveis.

PUB

A Mercadona pretende iniciar as suas operações no mercado português em 2019, com a abertura de quatro lojas na região do grande Porto, num investimento de 25 milhões de euros.

A entrada da empresa em Portugal poderá criar mais de 200 postos de trabalho nesta fase inicial.

PUB

PUB