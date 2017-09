Presidente da FIFA defende reforma do mercado de transferências

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, apelou nesta quarta-feira aos líderes do futebol europeu para ajudarem a reformar o sistema de transferências, que considera que está a projectar uma imagem negativa do futebol. “É responsabilidade de todos nós intervir no sistema de transferências”, advertiu o dirigente, no congresso da UEFA que está a decorrer em Genebra.

“Equacionámos algumas soluções para os agentes, para os regulamentos, para os empréstimos e para as janelas de transferência, limites salariais e todos os itens que têm pairado no ar mas que nunca foram encarados de uma forma significativa”, sublinhou o italiano, assumindo que o mercado de transferências “deve encerrar antes do início das competições". “Temos de nos certificar de que as transferências não afectam a integridade das provas.”

Infantino,que foi eleito presidente da FIFA em Fevereiro de 2016, comunicou que os gastos totais em transferências internacionais atingiram os 4,6 mil milhões de euros, mais um milhão do que em igual período do ano passado no hemisfério norte. “O que é preocupante é a inflação que estas transferências provocam e o jogo do gato e do rato que gera com todos os clubes”, acrescentou.

“Todas estas notícias negativas fazem incidir sobre o movimento do futebol uma luz negativa também. Do ponto de vista da percepção, não soa nada bem”, prosseguiu Infantino, garantindo que tem recebido o mesmo feedback nos encontros que tem mantido com "jogadores, clubes, Ligas e associações”. “Nunca o senti de forma tão evidente como agora.”

