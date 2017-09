Nelson Oliveira ficou a um lugar do pódio nos Mundiais de ciclismo

O português Nelson Oliveira foi nesta quarta-feira quarto classificado na prova de contra-relógio dos Mundiais de ciclismo, que decorrerem em Bergen, na Noruega, ao cumprir a prova em 46m09,52s, à média de 40,296km/h e ficando a apenas sete segundos do pódio.

O ciclista da Movistar, de 28 anos, conseguiu o seu melhor resultado internacional no contra-relógio, depois de ter sido sétimo no Mundial de 2014, em Ponferrada, e nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Nelson Oliveira, quatro vezes campeão nacional, perdeu apenas para o holandês Tom Dumoulin, o novo campeão do mundo, o esloveno Primoz Roglic, segundo, e o britânico Chris Froome, terceiro, com menos 7,27 segundos do que o português.

