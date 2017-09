Liga espanhola não quer bancadas vazias na televisão

Não é crime nenhum ter bancadas vazias durante um jogo de futebol, mas na Liga espanhola, não ter um determinado número de espectadores em determinados sectores do estádio durante um jogo que tenha transmissão televisiva pode dar multa. E a primeira vítima deste regulamento, que entrou em vigor na última época, é o Celta de Vigo, condenado a pagar uma multa por ter tido uma ocupação inferior a 75% nos sectores do estádio dos Balaídos opostos à câmara principal da transmissão televisiva nos seus dois primeiros jogos em casa.

O clube galego poderá reagir à multa e apresentar a sua defesa, mas a sua primeira reacção ao castigo foi baixar o preço dos bilhetes nos sectores em questão para o jogo desta quinta-feira, uma recepção ao Getafe, que será às 20h. Nos dois primeiros jogos em casa, frente a Real Sociedad e Alavés, o Celta tinha bilhetes a custar entre 20 e 50 euros, e, para o jogo desta quinta-feira, o bilhete mais barato para adultos custa 15 euros e o mais caro, 40.

O Celta foi penalizado por aquilo que a Liga espanhola chama de “percepção audiovisual do jogo”. No regulamento das transmissões televisivas, uma das recomendações da Liga é a de colocar os espectadores entre as superiores, na bancada oposta àquela em que está colocada a principal câmara de televisão. “Numa óptima transmissão televisiva o estádio deve parecer cheio”, lê-se no regulamento, dizendo que o clube estará sujeito a sanções caso essa bancada não esteja preenchida a 75%. Se estiver abaixo dos 50%, a sanção duplica, sendo que as penalizações não se aplicam em casos de “condições meteorológicas adversas”.

O regulamento foi votado pelos clubes e implementado com o objectivo de melhorar os jogos da Liga espanhola enquanto produto televisivo “tal como fazem outras competições internacionais de grande prestígio”, para “maximizar o valor da competição tornando-a mais atractiva para o mercado nacional e internacional”. Em termos internacionais, a Premier League inglesa continua a ser o produto televisivo de futebol mais atractivo, mas a Liga espanhola tem um objectivo de, em 2018, ter uma audiência global de três mil milhões de espectadores, tal como a concorrente britânico.

Mesmo estando longe de ter o estádio vazio, o Celta é um dos clubes com médias de assistência mais baixas na Liga espanhola. Em 2016-17, o clube galego teve uma média nos jogos em casa de 16.462 espectadores, um pouco acima de metade da lotação dos Balaídos (29 mil espectadores), 15.º entre os 20 clubes da Liga espanhola – o Barcelona teve a média mais alta, acima dos 77 mil, o Eibar a média mais baixa, ligeiramente acima dos cinco mil. Na presente temporada, os dois primeiros jogos em casa do celta até tiveram uma assistência superior à média da época passada – 16.961 no jogo com a Real Sociedad, 17.384 com o Alavés – mas tal não foi suficiente para compor as bancadas para transmissão televisiva.

Este castigo ao Celta surge numa altura em que ainda estão por aprovar alterações a este regulamento para a presente temporada. As regras em vigor não definem, por exemplo que multas serão aplicadas. Definem que violações ao regulamento correspondem a um determinado número de pontos, e que os pontos correspondem a um determinado valor, mas esse valor ainda não foi fixado.

