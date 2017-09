Lendo Sumner e Hook

Há 35 anos a editora Quercus publicou o meu primeiro livro, Escrítica Pop. Era sobre a música dos primeiros dois anos e três meses da década de 80. A primeira década da música Rock tinha sido os anos 50. Os anos 80 eram a quarta década.

PUB

Na capa estavam duas fotografias de Ian Curtis, morto em Maio de 1980. Os Joy Division transformaram-se nos New Order e a transformação foi muito melhor do que alguém tinha pensado, incluindo os próprios.

Ao contrário do que se diz, não é estranha a sensação de ler livros sobre pessoas e vivências que conhecemos. É um prazer confirmar uma impressão ou reviver um momento. Mas, sobretudo, aprende-se o que nunca se soube. E fica-se a saber mais do que se julgava possível, muito para além das bisbilhotices, por causa da honestidade artística e moral destes grandes músicos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sempre me considerei um fã dos Joy Division e dos New Order. Não consigo enjoar-me da música deles. Pelo contrário, a minha admiração por eles tem vindo a aumentar.

Peter Hook está zangado com Barney Sumner há muitos anos mas nós os fãs não temos de escolher entre eles. São ambos muito bons.

Já aqui falei do fascinante livro de Sumner, Chapter and Verse. Recomendo agora os três livros de Hook: The Haçienda, Unknown Pleasures e Substance. São divertidos, informativos, generosos, inteligentes e hilariantes. Tanto Sumner como Hook têm um apurado sentido de humor para lá daquele que lhes vem por terem nascido em Salford e vivido em Manchester. Usam-no para rir de tudo e de todos.

PUB

PUB