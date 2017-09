Viatura fica sem travões e atropela sete pessoas em funeral em Miranda do Corvo

Sete pessoas foram esta terça-feira atropeladas, quatro delas com gravidade, no concelho de Miranda do Corvo, quando participavam num funeral, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na estrada de acesso à igreja de Semide, pouco depois das 18h30, quando as pessoas acompanhavam um funeral e uma viatura ficou sem travões e abalroou sete pessoas.

Para o local foram mobilizadas cerca de uma dezena de ambulâncias dos Bombeiros de Miranda do Corvo, Lousã e Vila Nova de Poiares.

As sete pessoas estavam a ser transportadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra por volta das 18h45.

