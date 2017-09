Pedidos de autorização de residência disparam 1300% com nova lei da imigração

O número de imigrantes a requerer ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) autorização de residência em Portugal ao abrigo do novo regime chegou, numa semana, aos 4073 novos pedidos, um aumento de 1300% face aos 300 pedidos que em média eram recebidos por semana.

De acordo com o Diário de Notícias, que cita os dados mais recentes do SEF, entre 11 de Setembro, quando entrou em funcionamento o novo portal, até segunda-feira de manhã, estavam inscritos 4624 estrangeiros, dos quais 551 já tinham tentado legalizar-se no anterior regime.

Nas novas manifestação de interesses predominam os cidadãos de nacionalidade brasileira, cabo-verdiana, ucraniana, indiana e nepalesa.

O SEF foi apanhado de surpresa com a publicação das alterações à lei que abriu as possibilidades de legalização, passando a permitir que os imigrantes apresentem uma manifestação de interesse mediante a promessa de um contrato de trabalho e a inscrição na Segurança Social. Até aqui era exigido um contrato de trabalho e o registo de contribuições.

O SEF avisou que esta nova abordagem conduziria a “uma regularização extraordinária de imigrantes, em contraciclo e contra a posição que vem sendo assumida pela União Europeia”

