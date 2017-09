Pontapés nos votos

Proibir os jogos de futebol nos dias em que há eleições é mais uma boa ideia para levar os portugueses à abstenção.

A campanha publicitária do abstencionismo começou com a noção que votar era um dever. Assim se percebeu que não era um prazer, que ninguém gosta de ir votar - mas temos de ir votar à mesma porque é nossa obrigação.

Como muitos portugueses gostam de futebol qual é a melhor maneira de tirar-lhes esse prazer? É transformar o domingo eleitoral numa sexta-feira santa à anos 50. O ideal seria um pacote de proibições que fizesse com que votar fosse a única actividade permitida naquele dia.

Infelizmente também almoçamos enquanto as urnas estão abertas: um desperdício. Porque não proibir as refeições no dia das eleições? Ou oferecer o almoço (ou o jantar) só a quem tivesse ido votar? Mais os transportes grátis, claro. E talvez um bom desconto nos impostos.

Porventura seria melhor haver mais transparência: pagarmos 100 euros por cada boletim de voto devidamente preenchido. Quem mesmo assim não votasse poderia incorrer numa pequena multa. Ou ser impedido de ir ver um jogo de futebol. O futebol seria apenas para cidadãos cumpridores. Os abstencionistas que ficassem com os desportos menores.

Agora falando a sério: é o descaramento da campanha que ofende. A resposta vai variando mas a pergunta condescendente é sempre a mesma: o que é que havemos de fazer com esta malta que não quer ir votar? Que mal fizemos nós a esta gente? Porque é que não nos querem eleger?

