Passos prevê ter "significativamente mais câmaras"

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anteviu hoje que o PSD irá aumentar "significativamente" as suas responsabilidades em câmaras e juntas, numa acção de rua animada em Arcos de Valdevez (Viana do Castelo).

PUB

"Tenho a certeza de que no dia 1 de Outubro serão mais ainda, significativamente mais, as câmaras e as juntas onde teremos responsabilidades", afirmou Passos Coelho, na inauguração da sede de campanha do candidato do PSD no município, João Manuel Esteves, que marcou o arranque da campanha oficial para as autárquicas.

Depois dos discursos numa pequena sede cheia de apoiantes, Passos Coelho e o candidato percorreram algumas ruas de Arcos de Valdevez, onde o líder do PSD foi cumprimentando e sendo cumprimentado por populares, alguns dos quais manifestando apoio ao partido.

PUB

Passos teve até direito a uma cantiga em verso de uma apoiante mais entusiasta: "Logo quando aqui cheguei/ Passos Coelho amigo/ no dia 1 de Outubro/ o concelho está contigo".

No final da iniciativa, Passos ainda fez um derradeiro apelo ao voto no cimo dos degraus da igreja do concelho.

Em declarações aos jornalistas, o líder social-democrata saudou o entusiasmo que sentiu nas ruas de Arcos de Valdevez - câmara que há 41 anos é PSD - e atribuiu-o ao trabalho do seu autarca. "Fico sempre muito satisfeito quando vejo que há uma boa capacidade de mobilização do nosso partido, que as pessoas não aparecem por dever de oficio, mas por entusiasmo", disse, considerando que a este apoio popular "não é indiferente o desempenho dos autarcas".

Reiterando que o objectivo traçado para estas eleições é ter mais câmaras que o PS, Passos Coelho pediu que todos os autarcas sociais-democratas respeitem o que diz ser uma "marca de água": "Servir as pessoas".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No seu discurso, o atual presidente de câmara e recandidato ao cargo defendeu que "o país não pode viver à custa do trabalho e do esforço dos portugueses".

"Quero dar os parabéns aos portugueses pelos êxitos que temos conseguido, não são êxitos da geringonça", salientou e pediu que eventuais descentralizações de competência seja acompanhada das necessárias verbas.

Em Arcos e Valdevez, além de João Manuel Esteves (PSD), candidata-se Dora Brandão (PS), Fernando Fonseca (CDS-PP) e Filipe Faro (PCP/PEV).

PUB

PUB