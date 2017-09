Reformas: entre a razão e a demagogia

Ao longo de consecutivos ciclos governativos o país tem sido constantemente confrontado com discursos e afirmações que sublinham o facto de ser fundamental a introdução de reformas há muito necessárias. É óbvio que são urgentes reformas estrategicamente lúcidas, num Portugal repleto de disfunções e atrasos e que, no presente como nas últimas duas décadas, resvala comparativamente no desenvolvimento económico e na maturidade cívica. Neste país, os cidadãos detêm um poder de compra em queda quando em quase todo o mundo fora da zona euro sucede o contrário. É também incontestável que muitas reformas ainda por adotar deveriam ter sido introduzidas há muitos anos, o que sugere a sua urgência.

PUB

Em síntese, parece consensualizável a perceção de que Portugal carece de extensas, profundas e urgentes reformas.

Mas algo está errado em algumas interpretações sobre o que é, ou não, uma estratégia reformista positiva. Assiste-se a um profuso, ingénuo e perigoso erro no pequeno universo político português, que consiste em se acreditar na ideia de que uma reforma é sempre intrinsecamente positiva, do que decorre, nessa perspetiva, que a adoção de uma infinidade de reformas é infinitamente positiva. Mas assim não é.

PUB

Uma reforma é uma decisão de mudança. Uma mudança não é necessariamente boa. As reformas políticas são necessárias para melhorar as condições materiais e imateriais de vida dos cidadãos. Se as mudanças introduzidas não maximizam essas condições de vida, elas podem concorrer para piorar em lugar de melhorar. Uma reforma pode ser genial ou imbecil. Pode representar um progresso ou um retrocesso, um ato de inteligência ou uma manifestação de estupidez, uma prossecução de objetivos da comunidade ou de opacos interesses de círculos políticos concretos.

Por outras palavras, uma estratégia intensa de reformas reflete muito trabalho, mas não garante necessariamente algo positivo, nem um progresso. Consequentemente, um frenesim quantitativo de reformas em nada dispensa a sua avaliação qualitativa, com inteligência. Sem demagogias que parecem deslumbrar os portugueses e que atrasam a verdadeira transformação do país num dos melhores.

Os nossos governos, as nossas autarquias e os partidos que sucessivamente lhes estão associados invocam quase diariamente, bem nuns casos e mal noutros, esta carência nacional de reformas para justificar automaticamente todas as “reformas” que são adotadas. Ingenuamente, para alguns a palavra “reforma” transformou-se numa espécie de “selo de qualidade”. Acresce que, frequentemente, mesmo medidas avulsas sem um potencial estrutural são triunfalmente apresentadas como grandes passos da nação. O provincianismo pode resultar eleitoralmente, mas é negativo.

A ostensiva banalização de considerar que tudo e mais alguma coisa é uma “reforma” induz também uma outra perversão. A de iludir o povo para que este erradamente acredite que o país está (em cada momento destas décadas) “finalmente” a ser mudado, assim se atrasando as verdadeiras reformas geniais que faltam para que Portugal deixe de ser este atraso que, comparativamente com a generalidade dos países desenvolvidos, nos embaraça e ameaça o futuro das novas gerações. Mas, ao longo dos anos e das décadas, o povo é crédulo perante a demagogia da política, que em larga medida floresce com a proteção e a amplificação pelo provincianismo de uma parte da imprensa.

Naturalmente, subscrevo a noção de que este país necessita de reformas profundas. E talvez uma das reformas mais profundas, indispensáveis e urgentes seja a reforma da política como ela é frequentemente vivida e interpretada, uma política controlada por interesses pessoais, corporativos e das máquinas partidárias, que pouco converge com o interesse dos cidadãos.

O Ministério da Educação é, provavelmente, um exemplo da disfuncionalidade com que o compulsivo frenesim de “reformas” prejudica toda uma geração de jovens, colocados sob a responsabilidade de professores cada vez mais limitados na sua função pedagógica por uma saturação de burocracias patéticas. Num país em que (muito bem) se elege a desburocratização como um desígnio de modernidade, muitos fingem não ver que na educação se tem feito exatamente o inverso. Ainda me arrepia recordar a presença, que considero profundamente nefasta, de uma ministra em particular.

Os responsáveis dos ministérios trabalham muito. Devemos (sinceramente) elogiar esse esforço. Mas as toneladas de reformas, por exemplo na educação, tendem, maioritariamente, a devastar a eficiência da formação educativa portuguesa. Apesar de algumas medidas positivas, elas podem constituir, globalmente, um retrocesso. Acresce que o frenesim de apresentar uma nova reforma a cada momento promove a irresponsabilidade e a impreparação das decisões adotadas. A rapidez com que se geraram despachos conduziu a um embaraçoso fluxo sequencial de correções de despachos e de correções de correções de despachos.

A “reforma” da floresta é um misto de ideias acertadas e de completos disparates, mas a contestação nacional sobre os incêndios fica assim temporariamente arrefecida pela ilusória sensação de que se fez uma genial reforma que quase resolve o problema. É uma ingénua e perigosa demagogia, como se verá. Na política popularucha e populista interessa mais parecer do que ser.

A redução do défice orçamental é um imperativo de racionalidade. Mas, em qualquer país, a redução de um défice elevado não pode ser efetuada com excessiva rapidez, porque esta pode introduzir fraturas estruturais no país, eventualmente ainda mais graves a médio e longo prazo. Na Alemanha (o primeiro país da zona euro que atingiu um défice excessivo), a redução do elevado défice foi deliberadamente mais lenta do que teria sido exequível, exatamente por este motivo. A nossa redução rapidíssima do défice pode parecer algo extremamente positivo. Mas, em diversas vertentes, não é. As intenções serão boas, logicamente. Entretanto, a dívida pública nacional sobe vertiginosamente mas poucos se preocupam, no meio da festa e dos foguetes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As “reformas” não podem ser um conceito dogmático de propaganda ou uma liturgia da religião política. Cada “reforma” é defensável ou condenável em si mesma.

Pressa e precipitação são conceitos distintos. A precipitação e o atabalhoamento são, quase sempre, percursores de irresponsabilidade e de incompetência. Que, naturalmente, é o pobre povo que paga, sempre, em muitos casos durante gerações. É assim que um país com potencial se autolimita geração após geração, e perde década após década, sempre acreditando no mediatizado triunfalismo das “reformas” de cada momento. É uma ilusão, que entretanto vai rendendo bons empregos políticos a alguns grupos. Os nossos filhos e os nossos netos irão sofrer, devido a esta permanente negação da realidade em Portugal. Em parte porque, afinal, os interesses instalados no monopólio da política temem e impedem as verdadeiras reformas.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

PUB

PUB