Os empregos dos ex-políticos

PUB

No mês passado, o ex chanceler Gerhard Schroder foi nomeado para o conselho de administração da Rosneft, a maior companhia de energia da Rússia. Enquanto chanceler, Schroder trabalhou durante vários anos na construção de uma pipeline com outra grande companhia de energia russa, a Gazprom, o que está a causar um enorme mal-estar entre a opinião pública alemã, com criticas da própria Angela Merkel. Estas críticas vêm no seguimento de uma outra contratação, a de um famoso ex-presidente alemão para conselho consultivo de uma empresa turca de tecnologia. Em Janeiro, um relatório da Transparência Internacional, investigou a carreira de 512 ex-políticos da União Europeia. Os autores descobriram que mais de metade dos comissários europeus e 30% dos deputados do parlamento europeu estão ligados contratualmente a companhias com lobbys registados na EU. Companhias tão diversas, como a UBER, a Volkswagen ou a Mittal são os primeiros interessados na contratação de ex-políticos.

Como é óbvio, na maioria dos casos, não são os atributos técnicos que precedem a escolha, mas sim os conhecimentos, as ligações e influências fundamentais para obter ganhos às custas dos contribuintes.

PUB

Em Portugal, são mais do que muitos os casos de políticos que passam a trabalhar directamente para empresas privadas, com ligações com o Estado. Neste sentido, mais do que criar um período de “nojo”, a legislação deveria impedir o acesso a empregos em empresas, cujos políticos, em exercício de cargo público tenham directamente ou indirectamente estado envolvidos na prestação de serviços ou em situações de litígio com o Estado.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Racismo

O tema do racismo é, infelizmente, causa de debate nas sociedades em geral. Digo, infelizmente, porque está provado que existe apenas uma raça e que a cor da pele tem a ver com a geografia. Isto é, consoante o lugar em que se nasceu ou de que se é originário, assim é a cor da pele. A cor da pele é consequência da sua defesa em função das radiações solares. Onde há mais sol é-se mais escuro e os olhos estão mais encovados, onde há menos sol a pele é mais clara e os olhos estão mais sobressaídos, assim como a sua cor, varia de mais escura para mais clara consoante há mais sou menos sol. Dito isto, o racismo, é uma manifestação preconceituosa em que os sectores da sociedade dominantes usam para discriminar os minoritários. Discriminar os minoritários para deles tirar proveito em termos de exploração e de domínio na sociedade. Quando o ministro adjunto acha que se pode discriminar estatisticamente as raças está a recusar um dado científico, de que não há raças e está a ir contra a Constituição da República, onde não encontramos qualquer discriminação em função da raça, credo e condição social. São todos iguais perante a lei. Em conclusão, qualquer designação individual ou colectiva que tenha o ápodo da cor, cultura ou religião, estão errados. A cada um de nós é dado um nome à nascença o qual só o próprio pode mudar e só esse nome é que deve contar perante a lei e nas nossas relações sociais.

Mário Pires Miguel, Reboleira







PUB

PUB