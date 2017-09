Trump ameaça destruir a Coreia do Norte e o Kim Rocket Man

Depois de primeiro um dia de aquecimento nos corredores da sede das Nações Unidas, passado a distribuir amáveis agradecimentos e incentivos, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou esta terça-feira pela primeira vez perante os líderes de todos os países e milhões de pessoas em todo o mundo. E a mensagem não podia ter sido mais clara e forte, e em linha com as promessas que o fizeram chegar à Casa Branca: a sua América está em primeiro lugar e não está interessada em exportar a democracia; em vez disso, Trump defende que a paz só pode triunfar num mundo que respeita vários sistemas políticos e em que o denominador comum é o patriotismo.

PUB

O programa dos discursos de abertura da primeira Assembleia-Geral das Nações Unidas sob a liderança de António Guterres previa – como é hábito – que cada líder falasse apenas 15 minutos, mas Donald Trump esteve no pódio cerca de 45 minutos.

As primeiras palavras foram de circunstância, também como já era esperado, mas ainda havia dúvidas sobre o conteúdo e o tom do discurso do Presidente norte-americano. Seria um pouco mais moderado do que é habitual, agora que está cara a cara com os líderes mundiais, e não num comício para a sua base de apoio? Quem se arriscou a apostar num sim, perdeu de forma gritante – na primeira vez que falou ao mundo, o Presidente dos Estados Unidos enviou a mesma mensagem que costuma enviar aos seus apoiantes, em comícios um pouco por todo o país. Nem sequer faltaram os auto-elogios à sua Administração, porque “o desemprego está em grande queda, há mais empregos e as empresas estão a regressar” aos Estados Unidos.

PUB

Num discurso desenhado pelo conselheiro Stephen Miller (apontado pelos seus críticos como um simpatizante de ideias nacionalistas), o Presidente norte-americano apresentou a imagem de um mundo que está perante uma encruzilhada – por um lado, há “grandes avanços na ciência e na tecnologia”, que proporcionam “oportunidades extraordinárias”; por outro lado, há “terroristas e extremistas” que têm como objectivo “minar as Nações Unidas” com o apoio de “alguns regimes presentes na sala”.

Para salvar o mundo de um futuro marcado pela violência e pela guerra, a visão de Donald Trump não passa pela política que tem sido seguida pelos Estados Unidos nas últimas décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial – mais do que não ter dito que os EUA querem ver mais democracias no mundo, o Presidente norte-americano disse, na prática, que não se interessa pela natureza dos regimes, desde que promovam a prosperidade dos seus povos e a paz fora de portas: “Não queremos que todos tenham o mesmo sistema político, nem os mesmos valores, nem as mesmas culturas, nem os mesmos sonhos. Não queremos impor o nosso modo de vida a ninguém, queremos servir de exemplo para outros seguirem.”

“O sucesso da ONU depende da força independente dos seus membros”, disse Trump, resumindo uma mensagem que esteve implícita em todo o seu discurso: o mundo será melhor se cada um tratar de si, e se ninguém se atravessar no caminho do outro. Se isso acontecer, então todos vão acabar por beneficiar da paz e da prosperidade que o Presidente norte-americano acredita serem possíveis se cada povo resgatar o seu “patriotismo e o seu orgulho”.

E o que é que está a impedir o caminho em direcção a esse mundo de paz e prosperidade? Em poucas palavras, a Coreia do Norte e o Irão; em mais palavras, a Coreia do Norte, o Irão, a Venezuela, o socialismo e a “burocracia” das Nações Unidas.

O primeiro país a ficar com as orelhas quentes foi a Coreia do Norte – a transmissão em directo a partir da sede das Nações Unidas mostrou um representante norte-coreano quase sempre de olhos em baixo, a tirar apontamentos. E era para o representante norte-coreano que a câmara de televisão estava a olhar quando Donald Trump começou a ameaçar Kim Jog-un e o seu regime: “Ninguém tem mostrado mais desprezo do que o regime depravado da Coreia do Norte” e “nenhum país na Terra tem interesse em ver este bando de criminosos armar-se com armas nucleares e mísseis” foram apenas duas das frases dirigidas ao país.

Apesar de ter agradecido à China e à Rússia por terem aprovado as mais recentes sanções contra a Coreia do Norte no Conselho de Segurança da ONU, o Presidente norte-americano disse que é preciso fazer muito mais. E se a Coreia do Norte não perceber que “a desnuclearização é o seu único futuro aceitável”, então os Estados Unidos vão agir: “Não teremos outra escolha senão destruir totalmente a Coreia do Norte – o rocket man está numa missão suicida para o país dele e para o seu próprio regime”, disse Trump, voltando a usar a nova alcunha que escolheu para Kim Jong-un – mas, desta vez, em plena Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Depois de pedir aos países-membros da ONU que isolem a Coreia do Norte, o Presidente dos Estados Unidos virou-se para o Irão – e, se é verdade que as ameaças verbais à Coreia do Norte são repetidas há muito tempo, aquilo que Donald Trump disse sobre o Irão foi muito mais importante. Na prática, o Presidente norte-americano disse que o acordo sobre o programa nuclear iraniano, alcançado durante a era de Barack Obama, é para ser rasgado.

A não ser, talvez, que o Governo iraniano cumpra a série de exigências que Donald Trump deixou em cima da mesa: “O acordo com o Irão é um dos acordos mais embaraçosos para a ONU. O mundo deve unir-se para que o regime [iraniano] liberte todos os americanos e todos os prisioneiros políticos de outras nacionalidades; o governo [iraniano] deve deixar de apoiar o terrorismo e respeitar os direitos de soberania dos seus vizinhos e do seu povo”, disse o Presidente norte-americano, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ia dizendo que sim com a cabeça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao mesmo tempo que acusou o Irão de “financiar o terrorismo” – através das ligações a grupos como o Hezbolla –, Donald Trump lançou um apelo aos iranianos para que se revoltem contra o Governo: “A grande maioria do povo iraniano quer mudança, o povo teme mais os seus próprios líderes. Os regimes opressivos não podem durar para sempre.”

Mas o momento mais embaraçoso do discurso ficou reservado para a parte em que o Presidente norte-americano falou sobre a Venezuela. Pelo meio das acusações de opressão e “roubo da soberania do povo” contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Donald Trump proferiu uma frase que ficará na História dos discursos nas Nações Unidas: “O problema na Venezuela não é o facto de o socialismo ter sido implementado de forma errada; o problema é o socialismo ter sido implementado de forma fiel” – uma frase que os líderes mundiais presentes na sala não souberam muito bem como receber, entre alguns tímidos aplausos e um burburinho com risos à mistura.

Durante o seu primeiro discurso perante a Assembleia-Geral da ONU, o Presidente dos Estados Unidos falou também do plano da sua Administração para lidar com as pessoas que fogem a guerras e a várias formas de perseguição nos seus países. No geral, a contribuição dos Estados Unidos passa por ajudar os outros países a terem melhores condições para receberem refugiados: “Pelo custo de acomodar um refugiado nos Estados, podemos acomodar dez na sua região de origem. Queremos instalar os refugiados o mais perto possível dos seus países”, disse Trump, sublinhando que os refugiados de hoje podem vir a ser os motores da mudança nos seus países amanhã – e, por isso, é importante que estejam perto dos seus países.

PUB

PUB