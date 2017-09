Sismo de 7,1 abala Cidade do México

Um sismo de 7,1 na escala de Richter abalou o Sul do México, tendo atingido a capital, avançam as agências noticiosas Reuters e a AP. A magnitude preliminar é dada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em ingês), que indicou, num primeiro momento, a magnitude de 7,4. O USGS diz ainda que o epicentro situa-se oito quilómetros a sudeste de Atencingo, no estado mexicano de Puebla, a uma profundidade de 51 quilómetros.

PUB

Há menos de duas semanas, a 8 de Setembro, um sismo de magnitude 8,1 na escala de Richter, com epicentro no mar, perto da costa de Chiapas, provocou pelo menos 98 mortos e cerca de 900 feridos. Esse sismo foi mais forte do que o que em 1985 matou milhares de pessoas na Cidade do México, que ocorreu há exactamente 32 anos.

PUB

A Cidade do México, que foi atingida pelo abalo desta terça-feira, é a cidade mais populosa do país com quase nove milhões de habitantes.

Foto Mapa da zona afectada pelo sismo DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comunicação social mexicana refere que vários edifícios na Cidade do México sofreram danos avultados. Circulam já alguns vídeos nas redes sociais que parecem confirmar esta informação.

PUB

PUB