Notas de 500 euros em sanitas levam a investigação das autoridades suíças

A justiça suíça iniciou uma investigação depois de terem sido encontrados centenas de milhares de euros em locais no mínimo insólitos. Em Genebra, foram colocadas notas de 500 euros nas sanitas das casas de banho de uma sucursal do banco UBS e em três restaurantes nas proximidades, noticia a BBC.

Aliás, esta situação levou a despesas que ascenderam aos milhares de francos para pagar os reparos necessários nos canos afectados.

As notas encontradas eram de 500 euros, o valor máximo, e tinham sido previamente cortadas. Estas notas vão deixar de ser emitidas até 2018, por decisão do Banco Central Europeu depois de as conclusões da Comissão Europeia que indicam que as notas deste valor facilitam as actividades ilegais, tais como a sua falsificação.

“Estamos a tentar descobrir de onde vieram as notas e se foi cometido algum crime”, explicou à BBC Vincent Derouand, membro da procuradoria de Genebra, acrescentando que a situação foi “claramente surpreendente”. Ou seja, ainda não existe indicação de que tenha sido cometido qualquer crime.

