Mural “Louvor da Vivacidade” completa rota do azulejo da Avenida Infante Santo

Na última escadaria da Avenida Infante Santo não preenchida por azulejos nasceu o mural “Louvor da Vivacidade”. Em resposta ao desafio lançado pela Junta de Freguesia da Estrela, o artista plástico Add Fuel elaborou um painel cerâmico com cerca de 200 metros quadrados, colocado junto ao edifício número 46. O mural será inaugurado nesta quarta-feira.

PUB

O projecto, anunciado a 6 de Maio, Dia Nacional do Azulejo, surge de um desafio da junta ao artista plástico Diogo Machado, mais conhecido como Add Fuel. O mural completa a Rota do Azulejo da Avenida Infante Santo, que conta já com trabalhos de Maria Keil, Eduardo Nery, Júlio Pomar e Alice Jorge, de Sá Nogueira e Carlos Botelho.

Lara Seixo Rodrigues, responsável pela curadoria do projecto, da empresa Mistaker Maker, explicou ao PÚBLICO que, ao descer a Avenida Infante Santo, apercebeu-se que uma das escadarias se encontrava livre. Reuniu com a junta e propôs o encerramento da rota dos azulejos preenchendo-se com um novo mural este espaço vazio.

PUB

O processo começou há mais de um ano. No mural foi usada a mesma técnica do stencil utilizada em outros murais de Diogo Machado como “Antiga Mente Nova”, no LX Factory, e “Tem Sempre Encanto”, em Coimbra.

“Uma coisa que era para ser mais simples tornou-se em algo mais complexo”, explica Add Fuel ao PÚBLICO. O que começou por ser um mural pintado será afinal um painel de cerâmica. “Fazia todo o sentido fazer algo mais ambicioso naquele local do que uma simples pintura”.

Diogo Machado refere que o seu mural é uma forma de “prestar um tributo aos artistas que já estão expostos na Avenida Infante Santo”. Assim, escolheu detalhes dessas obras que na sua opinião se destacavam e a partir daí elaborou este tributo.

O projecto da junta da Estrela é co-produzido pela Mistaker Maker, associação que se dedica a promover a produção e promoção de trabalhos relacionados com a arte contemporânea. Conta com o apoio da Revigres, empresa de revestimentos cerâmicos, e o apoio institucional do Museu Nacional do Azulejo e do PISAL — Programa de Investigação e Salvaguarda do Azulejo em Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No portfólio do artista constam trabalhos como o mural criado para o Festival Walk&Talk, em Ponta Delgada. Diogo Machado já apresentou alguns trabalhos noutros países, como em Inglaterra e França. Fora da área da arte urbana, Add Fuel é também ilustrador, com trabalhos feitos para o Nos Alive, MTV e Nike.

A Avenida Infante Santo contém cinco murais de azulejos, sendo o de Add Fuel o sexto e último mural. A divulgação do painel cerâmico “Louvor da Vivacidade” será feita nesta quarta-feira, às 18h.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB