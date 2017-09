Standard & Poor’s sobe rating do BPI e Santander Totta

É o primeiro efeito colateral positivo da subida de rating da República portuguesa realizada no final da semana passada. Esta terça-feira, a Standard & Poor’s elevou a classificação atribuída a dois bancos portugueses, o BPI e o Santander Totta, argumentando que agora, tendo em conta a situação mais positiva na economia e finanças públicas portuguesas, contam agora com um maior nível de apoio superior.

No caso do BPI, a subida do rating é de B para A-3, enquanto para o Santander Totta se passa de BB+ para BBB-. “A subida segue-se a uma acção semelhante no rating soberano português a 15 de Setembro. Isso permitiu-nos incorporar um grau mais elevado de apoio parental do que aquele que tínhamos anteriormente”, afirma a nota publicada pela S&P.

Este tipo de actualizações nos bancos é habitual a seguir a mudanças nos ratings dos países, uma vez que, com uma situação económica e orçamental mais saudável por trás, existe a confiança de que os credores dos bancos possam beneficiar de uma situação mais favorável no caso de a instituição começar a sentir dificuldades. Há ainda outro tipo de ligações entre bancos e Estado, como o facto de as instituições financeiras terem normalmente uma exposição elevada à dívida pública do país onde operam.

Para os bancos, a subida de rating pode constituir uma ajuda no acesso ao financiamento externo. Se os custos de financiamento dos bancos caírem, abre-se a possibilidade de esse benefício ser transferido aos clientes, através de condições de crédito mais favoráveis.

