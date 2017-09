Anacom diz que negócio de compra da TVI ameaça concorrência

A compra do grupo Media Capital (dono da TVI) pela Altice poderá criar condições para o aparecimento de “entraves significativos à concorrência efectiva nos mercados de comunicações electrónicas”. Essa é a opinião da entidade que regula o sector das telecomunicações, a Anacom, que divulgou esta terça-feira o sentido do parecer que enviou à Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a operação anunciada em Julho pelos donos da PT.

“Dada a dimensão dos intervenientes na operação, tal como notificada, há indícios de que a empresa resultante da concentração terá capacidade e incentivos” para “encerrar, total ou parcialmente, o acesso dos operadores concorrentes aos seus conteúdos e canais de televisão e de rádio bem como ao seu espaço publicitário”, exemplifica a Anacom.

"Dados os riscos decorrentes da operação de concentração", a Anacom "conclui que a mesma é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efectiva nos vários mercados de comunicações eletrónicas, com prejuízo em última instância para o consumidor final, pelo que não deverá ter lugar nos termos em que foi proposta", assinala a entidade presidida por João Cadete de Matos na nota de imprensa.

Entre os problemas detectados, a Anacom refere que a nova empresa poderá “utilizar informação sensível ou confidencial dos concorrentes em seu benefício, nomeadamente no âmbito das campanhas de publicidade” e “introduzir menor transparência nos preços praticados no serviço de TDT internamente (à TVI) e externamente (aos restantes operadores de televisão), dificultando a análise e verificação do cumprimento das condições regulamentares impostas neste âmbito”.

Outra possibilidade de actuação irregular diz respeito à capacidade que a nova empresa terá para "encerrar, total ou parcialmente, o acesso de outros canais (por exemplo, a SIC e a RTP) às suas plataformas, nomeadamente de televisão por subscrição, portais de Internet (Sapo e IOL) e serviços OTT [os serviços ditos over the top, como o videostreaming]".

Além disso, a nova PT/Media Capital também poderá "impedir os operadores alternativos de fornecer serviços na gama “760” à TVI, nomeadamente para televoto, participação em concursos televisivos e angariação de donativos". Este é um tema que preocupa particularmente a AR Telecom, uma das grandes fornecedoras deste serviço que, tal como a Nos e a Vodafone, se constituiu como contra-interessada no processo junto da AdC.

Caso se concretizem, estes incentivos podem prejudicar o funcionamento concorrencial do mercado, sublinha a Anacom, assumindo que “os instrumentos sectoriais" à sua disposição "não são suficientes para acautelar o impacto que pode resultar da operação de concentração, tal como notificada, nos mercados de comunicações electrónicas”.

A Anacom considera ainda importante "assinalar que não foram especificamente identificados benefícios da operação de concentração pela notificante”. O parecer da Anacom não é vinculativo, uma vez que a decisão final cabe à Autoridade da Concorrência, ou à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), caso esta emita um parecer negativo.

