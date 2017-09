Alojamento local gerou 286 milhões de euros na área da Grande Lisboa

O impacto económico directo do alojamento local na área metropolitana de Lisboa (AML) foi de 286 milhões de euros, de acordo com um estudo realizado pelo ISCTE, pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e pela Sítios (dona da Lifecooler), e com contou também com o apoio do Turismo de Portugal.

Os dados, referentes a 2016, fazem parte do que é apresentado pela AHRESP como sendo “o maior inquérito alguma vez efectuado” do alojamento local (AL) na AML, e que se irá alargar às outras regiões do país. Destacando a importância do alojamento local para “o fortalecimento do negócio turístico”, esta associação, num comunicado enviado às redacções, explica que os 286 milhões de euros derivam do negócio do alojamento e outras prestações de serviços.

Depois, há mais 550 milhões de euros se forem tidos em conta os gastos realizados pelos turistas ligados ao AL (onde se destacam 263 milhões em refeições, a que se somam outros 829 milhões do “impacto induzido”, isto é, o “efeito multiplicador na economia e nos sectores a montante e gastos realizados pelos colaboradores”).

Assim, conclui o estudo dinamizado pela AHRESP, estima-se que o impacto económico total do alojamento local tenha chegado aos 1165 milhões de euros. Do total das despesas turísticas na AML, 18,3% dizem respeito ao alojamento local, de acordo com o mesmo documento.

“O AL, pelo seu efeito multiplicador, é hoje uma actividade essencial ao desenvolvimento das regiões, do turismo e da economia”, afirma a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, no comunicado enviado por esta associação, acrescentando que “poucas actividades turísticas conheceram, em tão pouco tempo, um crescimento com esta dimensão e com este alto valor social e económico”.

