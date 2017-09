Muitas mudanças e nenhum golo na estreia do Sporting na Taça da Liga

Pela segunda vez esta temporada, o Sporting terminou um jogo sem marcar golos: tal como tinha acontecido frente ao Steaua Bucareste, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, também contra o Marítimo o resultado foi 0-0. Para a estreia na Taça da Liga, Jorge Jesus fez uma revolução quase completa no “onze”, com nove alterações relativamente à equipa que alinhara de início frente ao Tondela (2-0) no campeonato. O ritmo foi baixo e a falta de ligação entre os jogadores foi a nota dominante, em vez da capacidade goleadora que tem sido imagem de marca do Sporting esta época.

Salin e Mattheus Oliveira fizeram a estreia absoluta pelo Sporting, e no Marítimo Dráusio vestiu pela primeira vez a camisola verde-rubra. Mas a ocasião não foi memorável para ninguém, porque o jogo teve escassos motivos de interesse.

Positivo/Negativo Positivo Ristovski Foi pela primeira vez titular e tirou partido da oportunidade com uma bela exibição. Bem a defender e a atacar, mostrou que é uma alternativa válida a Piccini.

Positivo Petrovic O melhor do meio-campo “leonino”, impondo a sua presença física nas tarefas defensivas e a sacar da manga bons passes para lançar o ataque.

Positivo Amir O guarda-redes do Marítimo não disfarçou algum nervosismo no início do jogo, mas foi ganhando confiança e acabou por fazer uma mão cheia de intervenções que garantiram um ponto. Negativo Iuri Medeiros e Mattheus Foram os mais apagados na equipa de Jorge Jesus, que abdicou deles ainda antes de estar completa uma hora de jogo.

Os “leões” começaram melhor e Bruno César quase encontrava Doumbia na área, porém Bebeto fez o corte (8’). A mais flagrante situação de golo da partida surgiu aos 20’: após pontapé de canto de Bruno César, Petrovic correspondeu de cabeça e fez a bola acertar na trave da baliza do Marítimo. E também de cabeça, aos 30’, Doumbia rematou ligeiramente por cima.

Concentrado a defender, o Marítimo fez um par de incursões no ataque, mas sem fazer mossa. Lundberg não aproveitou um erro de Salin aos 22’, e Éber Bessa atirou fácil para o guarda-redes francês pouco depois.

A segunda parte começou animada e com o Sporting novamente ao ataque, mas apesar do volume ofensivo não conseguiu desatar o nulo.

Jorge Jesus recorreu numa primeira fase a Acuña e Podence, e depois a Battaglia, mas a história do jogo estava escrita. Doumbia passou por Amir mas viu o remate ser interceptado por Dráusio, Alan Ruiz lançou uma bomba de longe, mas por cima, e Daniel Podence obrigou o guarda-redes dos insulares a mergulhar para o lado esquerdo para agarrar a bola. Fosse por falta de pontaria ou pelas intervenções do guarda-redes insular, ninguém conseguia marcar — aos 48’ Amir também se esticou para evitar o autogolo de Gamboa.

Oito anos depois, Sporting e Marítimo voltaram a empatar em Alvalade. Os “leões”, numa série de cinco vitórias seguidas em casa sobre o emblema insular, entraram na Taça da Liga com um empate, o que não acontecia desde 2013-14. E, sempre que tal se passou, o Sporting não ultrapassou a fase de grupos.

