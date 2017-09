Neuer é baixa no Bayern Munique até Janeiro

O guarda-redes internacional alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique, foi nesta terça-feira operado a nova fractura no pé esquerdo e estará fora dos relvados até Janeiro.

"O Manuel Neuer sofreu nova lesão e lamentamos muito por ele. A cirurgia correu bem, o que é o mais importante agora. Nós e o nosso 'capitão' olhamos agora para o futuro e o Manuel [Neuer] vai voltar ao seu melhor e estará disponível em Janeiro", revelou Karl-Heinz Rummenigge, presidente executivo dos bávaros, em declarações à página oficial do clube na Internet.

Neuer, considerado um dos melhores guarda-redes do mundo e que foi candidato à Bola de Ouro, a par de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, falhou a parte final da última época, em Abril, devido a uma fractura no pé esquerdo.

Na segunda-feira, durante o treino, o jogador, de 31 anos, sofreu nova fractura no metatarso do mesmo pé e a decisão passou pela cirurgia, com o objectivo de corrigir a zona afectada com uma peça.

