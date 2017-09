Jesus vai aproveitar a Taça da Liga para gerir o plantel

Após seis vitórias consecutivas, Jorge Jesus vai aproveitar a estreia na Taça da Liga para gerir o plantel e poupar alguns dos jogadores mais utilizados. Apesar de sublinhar que o objectivo dos “leões” é “vencer a competição”, frente ao Marítimo, uma das equipas em melhor forma neste início de época, o técnico leonino vai dar minutos a atletas menos utilizados, como Doumbia, Bruno César ou Ristovski. Do lado dos madeirenses, Daniel Ramos também vai fazer poupanças.

Com um registo 100% vitorioso no campeonato e na Liga dos Campeões, o Sporting atravessa um excelente momento, mas a estreia na Taça da Liga deverá trazer mudanças significativas na equipa titular “verde e branca”. Com um ciclo terrível pela frente – nos próximos 30 dias os “leões” defrontam o FC Porto, o Barcelona e a Juventus -, Jesus vai aproveitar a partida contra o Marítimo para gerir o plantel. Patrício, Piccini, Coates, Matthieu, Bruno Fernandes, Battaglia, Acuña, Gelson Martins e Bast Dost foram utilizados nas nove partidas oficiais realizadas pelos sportinguistas, sendo provável que o técnico leonino opte por dar “folga” a alguns destes atletas.

Na antevisão da estreia na Taça da Liga, Jesus realçou o “ciclo de vitórias” que a sua equipa atravessa, mostrando confiança num bom resultado: “Temos o objectivo de vencer esta competição. Estamos confiantes e acreditamos que temos capacidades de fazer um bom jogo.” Sobre o rival, o técnico sportinguista disse esperar uma equipa que vai criar “vários problemas” ao Sporting. “Vamos encontrar um Marítimo forte, que está a prová-lo no campeonato. Vai fazer desta competição uma prova importante para os seus objectivos. Acredito que estarão na sua máxima força”, referiu Jesus.

Com 11 jogos já realizados esta época, Daniel Ramos também deverá poupar alguns dos seus jogadores mais influentes. O técnico dos madeirenses, que esta semana cumpre um ano à frente do Marítimo, confirmou na antevisão da partida que vai “rodar os jogadores”: “Pela quantidade de jogos, a rotatividade é quase obrigatória, merecida e justa para quem anda a trabalhar bem.”

