Câmara de Braga condenada a pagar mais três milhões pelo estádio

A Câmara Municipal de Braga foi condenada ao pagamento de cerca de três milhões de euros por trabalhos a mais no Estádio Municipal, mas vai recorrer da decisão, informou nesta terça-feira o presidente Ricardo Rio.

Esta condenação, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, junta-se a uma anterior, superior a três milhões de euros e também por trabalhos a mais no mesmo estádio. As acções foram interpostas pelo consórcio que construiu o estádio, liderado pela Soares da Costa.

"Tal como já recorremos da primeira condenação, vamos também agora recorrer desta, na esperança de que estas decisões desfavoráveis para o município possam ser revertidas", referiu Ricardo Rio.

O autarca manifestou-se preocupado com a eventual manutenção das condenações. "É uma situação que nos deixa preocupados, já que, a confirmarem-se as condenações, acarretará um prejuízo muito significativo para as contas do município", acrescentou.

Ricardo Rio lembrou que, ainda relacionado com o Estádio Municipal, há ainda um terceiro processo, movido pelo arquitecto Souto Moura, que também exige mais cerca de três milhões de euros pelo projecto.

O Estádio Municipal de Braga foi construído para acolher o Euro 2004.

