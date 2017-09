Homem em Catarse lança novo disco em viagem de comboio

O novo disco do projecto Homem em Catarse, do guitarrista Afonso Dorido, vai ser lançado esta terça-feira de forma original: um concerto numa carruagem de comboio, no trajecto Lisboa-Sintra, com início em Lisboa às 17h40. Viagem Interior, assim se chama o disco que sexta-feira chegará às lojas e às plataformas digitais, tem dezassete temas, cada qual com o nome de uma localidade do interior português: Tua, Portalegre, Vila Real, Évora, Tomar, Beja, Bragança, Monchique, Portas do Ródão, Lamego, Alqueva, Régua, Covilhã, Alcoutim, Monsanto, Mértola e Guarda.

Nascido em Barcelos, em 1982, Afonso Dorido faz parte da banda Indignu, que prepara agora o seu quarto disco, e em nome individual já lançou dois álbuns: Homem em Catarse (2013) e Guarda?-?Rios (2015). Viagem Interior é o seu terceiro trabalho, como músico e compositor.

Depois do concerto no comboio, Viagem Interior terá outras apresentações ao vivo nos próximos dias. A primeira é dia 20 no DAMAS, em Lisboa, às 23h. Seguem-se o Centro Cultural de Caldas da Rainha, dia 21 às 21h30; o Teatro Gil Vicente de Barcelos, dia 23 às 21h30; o Schmits, Póvoa de Varzim, dia 29 às 22h; e o ABC de Braga, na Braga Music Week, dia 6 de Outubro às 21h30

