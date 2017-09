Operação Marquês: Empresário Carlos Santos Silva foi hoje ouvido pelo Ministério Público

O empresário Carlos Santos Silva foi nesta segunda-feira ouvido pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês, informou à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na sequência de uma notícia avançada pelo Correio da Manhã, a Lusa questionou a PGR sobre se o arguido estava hoje a ser novamente interrogado no Departamento Central de Investigação e Acção Penal.

Em resposta, a PGR confirmou que Carlos Santos Silva, amigo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, também arguido no processo, "foi ouvido no âmbito da designada Operação Marquês".

A decisão do Ministério Público sobre o inquérito Operação Marquês, cujo principal arguido é o antigo primeiro-ministro, deverá ser conhecida até 20 de Novembro, depois de os procuradores terem recebido a última carta rogatória a 22 de Agosto.

José Sócrates está indiciado por fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais.

O antigo primeiro-ministro e o empresário Carlos Santos Silva são dois dos 31 arguidos - 22 singulares e nove empresas - na Operação Marquês.

Entre os outros arguidos estão Armando Vara, ex-administrador da CGD e antigo ministro socialista, Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, João Perna, antigo motorista de Sócrates, Paulo Lalanda e Castro, do grupo Octapharma, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, antigos administradores da PT, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira, os empresários Diogo Gaspar Ferreira e Rui Mão de Ferro e o empresário luso-angolano Hélder Bataglia.

