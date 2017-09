Uma sondagem, várias surpresas em Lisboa

Se a sondagem que o JN publica esta segunda-feira na sua edição em papel estiver perto da realidade, Assunção Cristas será a grande vencedora da noite de 1 de Outubro. Em Lisboa e no país. Realizado no dia 16 de Setembro pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, o estudo revela ainda que Fernando medina fica àquem da maioria absoluta de António Costa em 2013 (52%), descendo para 41% das intenções de voto.

Com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,5%, a sondagem coloca Teresa Leal Coelho, a candidata do PSD, em terceiro lugar, com 16%, um ponto percentual abaixo do CDS. Nunca o PSD teve um valor tão parco em Lisboa, resultado esse que poderá ser imputado directamente a Pedro Passos Coelho, que se responsabilizou pela escolha da candidata.

A proximidade de Ricardo Robles, do BE, a João Ferreira, da CDU, é outra das surpresas do estudo de opinião. Se o resultado se confirmar, avança o JN, a CDU pode perder um dos seus vereadores para o Bloco de Esquerda. Quem não cumprirá o objectivo de eleger um vereador é o PAN - Pessoas-Animais-Natureza, que apenas chega, na sondagem, aos 3% das intenções de voto.

Na TSF, já após a divulgação da sondagem, Fernando Medina comentou os resultados, dizendo que os números dão "um bom sabor a vitória" e lembrando que nunca pediu maioria absoluta. "Eu faço é um apelo para uma participação massiva no dia 1 de Outubro. Há muitos que acham que as eleições estão decididas ou que são menores. Não são. Estas eleições autárquicas são essenciais para o futuro da cidade de Lisboa. Quem vai governar e em que condições e só os eleitores podem decidir", defendeu.

