Não um, mas dois: Marcelo elogia Passos e Costa pela saída do lixo

O Presidente da República tentou hoje deitar água na fervura das reacções à subida do rating da República, afirmando que se deveu ao sacrifício e trabalho dos portugueses, mas também à acção tanto do anterior Governo liderado por Pedro Passos Coelho, como do actual executivo de António Costa.

"Estão de parabéns os portugueses. Conseguiram. Conseguimos. Estão de parabéns o governo de Passos Coelho e os partidos q integraram esse governo e os parceiros sociais que apoiaram nesse período muito difícil de vitória sobre a crise. Está de parabéns o Governo de António Costa, o partido que o integra e os partidos que o apoiam no Parlamento e viabilizam os orçamentos bem como os parceiros sociais que têm apoiado o Governo", disse o Presidente à margem de uma visita ao destacamento que sr encontra em Málaga ao serviço da Frontex.

Marcelo acrescentou que o executivo socialista "conseguiu atingir aquilo que muitos consideravam impossível, antevendo o pior quando aconteceu o melhor". Porém, Marcelo foi comedido. "E agora nós ganhamos uma batalha mas ainda não ganhamos a guerra. Há outras batalhas pela frente. A luta continua e tem que continuar a ser travada todos os dias", acrescentou.

