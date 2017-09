Marcelo vai a Angola assistir à tomada de posse de João Lourenço

Marcelo Rebelo de Sousa vai na próxima semana a Luanda assistir à tomada de posse do novo Presidente da República de Angola, João Lourenço, marcada para terça-feira, dia 26. Embora o cargo tenha a mesma designação, o chefe de Estado angolano preside também ao Governo, o que não acontece em Portugal.

No entanto, o primeiro-ministro não estará presente, apurou o PÚBLICO. António Costa está esta semana em Nova Iorque, onde participa na 72.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo na quarta-feira um discurso em defesa do desenvolvimento sustentável e do combate global às alterações climáticas.

A posse de João Lourenço chegou a ser anunciada para dia 20, exactamente o dia em que o primeiro-ministro português intervém, pela primeira vez, nas Nações Unidas, mas está agora agendada para a semana seguinte. O PÚBLICO perguntou ao gabinete de António Costa o motivo pelo não irá a Angola, mas ainda não recebeu resposta.

O novo Presidente da República de Angola foi eleito a 23 de Agosto, mas os resultados definitivos só foram confirmados pela Comissão Nacional Eleitoral a 6 de Setembro, confirmando a vitória do MPLA por 61% dos votos. Um resultado contestado pelos partidos da oposição - UNITA, FNLA, PRS, APN e CASA-CE, que consideraram ter havido irregularidades na contagem dos votos e na divulgação dos resultados parciais. No entanto, a CNE considerou os protestos sem fundamento.

João Lourenço pertence ao partido que detém o poder em Angola desde a sua independência e sucede a José Eduardo dos Santos, que depois de 37 anos, não se recandidatou. Será a partir de dia 26 o Presidente emérito, um cargo criado depois de dos Santos anunciar que não se recandidataria.

