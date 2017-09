Hugo Soares diz que saída de Portugal do "lixo" está atrasada dois anos

O líder da bancada do PSD Hugo Soares defendeu esta segunda-feira que Portugal já "há dois anos" que podia ter recebido a notação acima de "lixo", atribuída na passada sexta-feira pela agência Standard & Poor's. Hugo Soares falava aos jornalistas, no final da primeira reunião com a bancada, desde que foi eleito presidente do grupo parlamentar em Julho passado.

O deputado reiterou a satisfação do PSD com a decisão mas considerou que "o país perdeu dois anos", "se o país não tivesse de ter esperado" pela actual solução governativa, se não houvesse "dúvidas" em torno da maioria de esquerda, "se o investimento não tivesse caído a pique" e se o executivo "não tivesse dado sinais contraditórios aos investidores". "É hoje cristalino para todos que o país perdeu dois anos à espera dessa decisão”, afirmou.

Hugo Soares referiu que a consequência desta decisão da S&P foi a baixa dos juros da dívida pública com maturidades a 10 anos, lembrando que foi o anterior Governo que "tirou o país da bancarrota".

Na passada sexta-feira, a S&P surpreendeu e subiu o rating de Portugal de BB+ para BBB-, um nível que já não é considerado lixo.

