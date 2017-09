Catarina Martins responde a Passos que BE quer rever lei laboral

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, respondeu ao líder do PSD que os bloquistas querem rever a legislação laboral, assumindo os compromissos eleitorais de precariedade zero nas autarquias e trabalho justo nas empresas contratadas pelo poder local.

"Pedro Passos Coelho dizia que não há dia nenhum em que o BE não queira reverter a legislação laboral. Pois tem toda a razão e se era uma acusação ao Bloco, culpados somos. Sim, queremos rever a legislação laboral", afirmou no domingo Catarina Martins, durante um jantar da pré-campanha autárquica em Tomar, distrito de Santarém.

Em Viseu, no sábado, o líder do PSD disse que "não há dia em que o PCP e o BE não queiram reverter a legislação laboral, um dos elementos críticos".

Além de querer "reverter as medidas da troika na legislação laboral para combater a precariedade", a líder do BE assumiu ainda dois compromissos.

"O compromisso do BE em cada freguesia e em cada concelho é precariedade zero. Cada autarquia pode fazer a sua parte", explicou. O partido quer ainda "o compromisso de trabalho justo em todas as empresas com que as autarquias façam contratualizações".

"Uma autarquia não deve poder fazer contratualizações com quem não respeita os direitos de quem trabalha, com quem tem abuso e precariedade", concretizou.

