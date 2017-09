O difícil equilíbrio de Merkel face ao diesel

Na semana passada a chanceler, Angela Merkel, tentou um equilíbrio difícil na Feira Automóvel de Frankfurt, chamando a atenção para os erros da indústria, que “exploraram falhas na legislação”, mas lembrando o seu peso na economia do país. A indústria tem de voltar a ganhar a confiança dos consumidores, disse, não só pelo seu bem como pelo da Alemanha.

Cerca de 870 mil pessoas trabalham na indústria automóvel do país, e a proximidade entre políticos e a indústria sempre foi vista como benéfica para todos. Com o escândalo das emissões, isso mudou.

Mas por outro lado, se há coisa importante para o alemão típico, é o seu automóvel. E este é, na maior parte dos casos, a gasóleo. O número de pessoas a comprar carros novos com motores diesel no país está entretanto a descer: antes do escândalo em 2015 metade dos carros registados eram diesel, agora são menos de 40%.

Muitos donos de carros a gasóleo vêem ainda com preocupação outra ameaça: uma série de processos em tribunal para restringir a circulação deste tipo de carros em várias cidades alemãs. O diesel tem vantagens em relação à gasolina, mas liberta gases que estão a deixar o nível de poluição de cidades acima de limites impostos pela União Europeia.

Estugarda, a cidade da Daimler (fabricante da Mercedes-Benz), já impôs algumas restrições à circulação de carros com motorizações diesel.

Na feira de Frankfurt, os fabricantes apresentaram todos modelos eléctricos, mas o foco estava ainda no diesel, tecnologia que dominam e de que as empresas alemãs tiram os seus lucros. Uma transição repentina para o eléctrico iria diminuir drasticamente os lucros, levando a medidas de compensação.

Na feira, Angela Merkel viu alguns modelos novos. Um era um modelo eléctrico de uma marca alemã. “Quando posso comprá-lo?” perguntou a chanceler. “Em 2020”, responderam-lhe. Depois viu um novo modelo de um grande carro a gasóleo. “E este, quando posso comprá-lo?” quis saber. “Na próxima semana.”

