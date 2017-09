A geração Merkel não sabe em quem votar porque tudo está bem

A verdade, dizem quase a pedir desculpa, é que tudo corre bem. Perfeito, até. Muitos jovens alemães olham com confiança para o seu futuro, seja em áreas técnicas, seja em teatro. Os jovens que vão votar nestas eleições pela primeira vez são conhecidos como a “geração Merkel”, porque quando a chanceler foi eleita a primeira vez, estavam ainda na escola primária.

PUB

Numa escola técnica de formação dual em Berlim, o átrio cheio de ferramentas e a sala de aula com componentes de máquinas industriais, três alunos aceitam falar sobre as eleições, com a condição de que não seja publicado o apelido (e num caso, nem o primeiro nome).

Lorenz, 19 anos, é o único que não só já se decidiu, como já votou (votou antecipadamente por carta).

PUB

A decisão foi tomada por passos. “Fiz o teste Wahl-O-Mat”, na Internet, uma espécie de compasso político com um questionário. “Li o resultado e a explicação, e concordei. Votei CDU”, diz. “Já fizeram alguma coisa, e acho que não vale a pena votar nos partidos pequenos, porque não conseguem fazer tanto.”

C., de 20 anos e que não quer dar sequer o primeiro nome, discorda calmamente. Talvez vá precisamente votar num pequeno partido. “Ainda não sei, porque tenho um bocado de medo da direita.” Votar num pequeno partido poderia impedir que a Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) ficasse em terceiro lugar. Ao seu lado Dominik, também de 20 anos, está também indeciso. “Talvez vote no Partido Pirata ou nos Verdes.”

Os problemas de que falam são, admitem, de ouvir falar. “Sei que há pessoas a quem a vida não corre assim tão bem, mas não as conheço. Eu estou bem. Diria mesmo que é perfeito”, diz C..

Para Dominik, a diferença entre as condições das escolas conforme as cidades ou estados é motivo de preocupação. “Há enormes diferenças. Aqui não, mas já ouvi falar de lugares perto de onde sou, de Brandeburgo.”

Apesar de terem boas perspectivas para o futuro – todos têm planos de fazer mais formação e nenhum tem dúvidas de que encontrará facilmente trabalho – dizem que a digitalização trará desafios e que ninguém sabe o que poderá acontecer. “O mais importante é que os postos de trabalho se mantenham aqui”, dizem.

Emma, de 22 anos, podia ter votado pela primeira vez nas eleições anteriores. Mas não foi porque, confessa, não se interessava o suficiente. Decidiu que ia votar depois de ver várias eleições noutros países europeus, a ameaça da extrema-direita, o referendo do "Brexit". “Quero votar e ter a sensação de que ajudei a sociedade a ir na direcção certa”.

Emma está numa sessão para jovens eleitores em Berlim, onde a maioria é já um pouco mais velha, e parece estar também a ver se faz contactos para a sua área, consultoria de sustentabilidade (ainda está a fazer um estágio, mas as hipóteses no campo são promissoras).

Não se pode dizer que esteja muito entusiasmada com as eleições, e ainda não se decidiu. “Tenho uma postura conservadora, e acho a CDU interessante. Os Verdes também têm algum interesse. Devo escolher um deles”, diz. A chanceler Angela Merkel, a única que conheceu, é uma figura simpática. “Habituámo-nos a ela e tem um percurso muito sólido”, diz.

Anton Fisher, 20 anos, de Dresden, diz que muitas pessoas da sua idade gostam de Angela Merkel, especialmente do seu lado “pouco emocional”. “Alguns acham que não há assim tanta diferença entre Merkel e [Martin] Schulz [candidato do SPD] por isso preferem votar em quem já conhecem”, diz. “Há quem diga que ela está lá há tempo suficiente, mas a maioria acha que como as coisas correm bem… não há assim tanta vontade de mudar.”

As sondagens dão-lhes razão: os jovens entre os 18 e 21 anos apoiam mais a chanceler do que outros grupos etários.

Anton não vai votar na CDU: nos temas que considera importantes, o partido não lhe dá as respostas que quer. “Em relação aos refugiados, estão a apostar em impedir as pessoas de chegar. Em relação à política de educação, ainda temos diferenças enormes nas escolas, conforme os estados e as regiões."

Por isso, vai votar Die Linke. Pelo menos num dos votos (porque na Alemanha cada eleitor tem dois votos, um para um candidato directo do círculo eleitoral, e outro para um partido. No outro voto, talvez vote Die Partei (O Partido), um partido satírico. “Acho que a sátira pode ser um meio interessante de levar as pessoas a interessar-se por política e de fazer uma crítica nestes tempos.”

Também Anton vê muitas possibilidades de futuro para si. Agora está a tirar um ano para fazer uma espécie de estágio num teatro. “Não quero ficar rico, quero fazer algo que goste, e desde que dê para pagar a renda…”

Em relação à campanha destas eleições, deixa uma queixa. “Os temas são os temas que interessam aos mais velhos – as reformas, por exemplo. Discutiram-se muito pouco os problemas dos jovens, sobretudo a educação e formação.”

Nestas eleições haverá três milhões de eleitores a votar pela primeira vez entre um total de 61,5 milhões de pessoas. Mas mais de um terço dos eleitores, 22 milhões, têm mais de 60 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB