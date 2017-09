Sétima colina de Lisboa recebe 8.ª edição do Bairro das Artes

É já nesta quinta-feira que acontece a rentrée cultural da 7.ª colina de Lisboa. Com mais de 100 artistas presentes em 37 espaços do Rato ao Cais do Sodré, o Bairro das Artes aí está para divulgar a arte contemporânea, pela oitava vez consecutiva.

A iniciativa, que começou em 2010, conta este ano com mais espaços a aderir ao Bairro das Artes e uma nova adição nas Artes Visuais: a arquitectura, que se junta ao evento através da parceria com a Ordem dos Arquitectos. De pedra e cal estão a pintura, fotografia, instalação, desenho, gravura e joalharia.

Cláudio Garrudo, responsável pela organização do Bairro das Artes, da Associação Isto não é um Cachimbo, diz ao PÚBLICO que “as expectativas são muito boas” pois houve um aumento de espaços e artistas a participar.

A programação, que garante o acesso livre a museus, livrarias e galerias, passa pelo Rato, São Bento, Bairro Alto e Chiado. No total, são inauguradas 19 exposições no Bairro das Artes. Apesar de a iniciativa ter apenas a duração de um dia, Cláudio Garrido sublinha que as exposições inauguradas no evento vão continuar, sendo que a iniciativa pretende dar a conhecê-las.

Entre estas mostras encontram-se a exposição colectiva de fotografia “Prémio Estação Imagem 2017”, na Casa da Imprensa; “Process of Becoming”, de Ana Calheiros, na Allarts Gallery; “Tapeçaria de Portalegre — Arte sobre arte”, de Bernard Fouchet e Tom Phillips, na Galeria Tapeçarias de Portalegre; “Atrito”, de André Carrilho, na galeria Abysmo; ou “How can I help you?” — A vida por trás dos call centers na Índia e nas Filipinas”, de José Sarmento Matos, no Espaço Santa Catarina.

Para além das exposições, o Bairro das Artes inclui lançamento de livros, como Estudo Cromático para o Azul, de Márcio Vilela, e Almada Negreiros. Um Percurso Possível, de Fernando Cabral Martins. A iniciativa promove ainda visitas guiadas, tais como a incursão à colecção do Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, que participa este ano pela primeira vez no Bairro das Artes.

As iniciativas ocorrem entre as 19h e as 23h, com entrada gratuita em todos os espaços aderentes.

O Bairro das Artes é organizado pela Associação Isto não é um Cachimbo, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, Imprensa Nacional — Casa da Moeda, Junta de Freguesia da Misericórdia e Junta de Freguesia de Santo António. A associação Isto não é um Cachimbo dedica-se a iniciativas relacionadas com a arte contemporânea.

Texto editado por Ana Fernandes

