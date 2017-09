Romaria de S. Mateus em Elvas começa quarta-feira e atrai milhares de visitantes

As tradicionais festas do Senhor Jesus da Piedade e Feira de São Mateus começam na quarta-feira em Elvas, distrito de Portalegre, com milhares de romeiros a serem esperados num evento com cerca de três séculos de existência.

O ponto alto das cerimónias religiosas é a Procissão dos Pendões, presidida pelo arcebispo de Évora, José Alves, marcada para quarta-feira, às 18:30, que é considerada uma das maiores manifestações religiosas do país, que atinge, habitualmente, dois a três quilómetros de extensão e que por tradição abre os festejos.

Durante os dias de festa, até ao final deste mês, o Santuário do Senhor Jesus da Piedade, construído entre 1753 e 1779, é visitado por milhares de fiéis.

A romaria de São Mateus é uma das mais importantes do país e o programa dos festejos, divulgado nesta segunda-feira pelos promotores, inclui cerimónias religiosas, espectáculos musicais e pirotécnicos, corrida de toiros, provas hípicas, exposições, desfiles de bandas filarmónicas, gastronomia e artesanato.

As cerimónias religiosas prolongam-se até ao dia 01 de Outubro, com destaque para a procissão de regresso dos Pendões, às 17:30, que encerra as festas do Senhor Jesus da Piedade.

A realizar em recinto coberto, os espectáculos do certame, promovidos pelo município, contam com a participação de Herman José (dia 20), Miguel Gameiro & Pólo Norte Projecto Ibéria (21), Miguel Araújo (22), Xutos & Pontapés (23), Piruka e Diogo Piçarra (28), Matias Damásio (29) e Tony Carreira (30), a partir das 23:00, seguindo-se a actuação de dj.

O recinto das festas, no Parque da Piedade, vai contar ainda com um espaço destinado à divulgação da música popular portuguesa, denominado de "Praça da Feira", onde os grupos de Elvas vão ter oportunidade de actuar.

A tradição do certame e a devoção dos fiéis ao Senhor Jesus da Piedade são as principais características do evento, que atrai milhares de pessoas, sobretudo de outras localidades do Alentejo e da Estremadura espanhola.

A organização das festas e da feira está a cargo do município e da Confraria do Senhor Jesus da Piedade.

