Beneficiários da ADSE escolhem representantes na terça-feira

Os cerca de 830 mil beneficiários titulares da ADSE elegem esta terça-feira os seus quatro representantes no Conselho Geral e de Supervisão no instituto que gere a assistência e protecção na doença dos funcionários públicos e aposentados do Estado.<_o3a_p>

PUB

Na corrida ao conselho, um órgão consultivo com 17 membros e que tem como missão emitir pareceres sobre várias matérias relacionadas com a ADSE, estão sete listas.<_o3a_p>

A redução dos descontos dos beneficiários, actualmente de 3,5% por mês e o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contratos individuais de trabalho na administração pública são duas das principais reivindicações da maioria dos candidatos.<_o3a_p>

PUB

Além dos quatro representantes dos beneficiários, que serão eleitos hoje, o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE é composto por elementos do Governo, dos sindicatos da administração pública, das associações dos reformados do Estado, entre outros membros.<_o3a_p>

Após as eleições, os membros do Conselho Geral e de Supervisão irão escolher o novo vogal da ADSE que, este ano, passou de direcção-geral a instituto público, com um regime especial e gestão participada.<_o3a_p>

Na semana passada, a ADSE enviou aos 831 mil beneficiários titulares 560 mil cartas e 271 mil e-mails com informação sobre o processo eleitoral, revelou à Lusa o presidente do instituto, Carlos Baptista.<_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi enviada informação sobre as listas de candidatos, o respectivo manifesto eleitoral, as formas e meios de votação e os locais para a votação, entre outras, contou o responsável.<_o3a_p>

Os beneficiários titulares podem votar por voto electrónico, por correspondência ou em urna em diferentes cidades do país.<_o3a_p>

Os membros do Conselho Geral e de Supervisão terão uma palavra a dizer nas novas regras que irão permitir alargar a ADSE a novos beneficiários, como os cônjuges dos funcionários públicos, ou aos contratos individuais que trabalham no Estado.<_o3a_p>

PUB

PUB