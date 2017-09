Ténis vai testar ter um único juiz no court

A primeira edição do Next Gen ATP Finals, destinado aos melhores jogadores da nova geração do ténis masculino, vai servir igualmente de teste para algumas inovações em termos de arbitragem. Além dos sets serem disputados até aos quatro jogos, sem vantagens, sem let e um relógio a contar o tempo entre cada ponto, a ATP anunciou que Milão irá assistir à estreia do Hawk-Eye Live, o sistema electrónico de auxílio à arbitragem permanentemente em funcionamento, o que dispensa os juízes-de-linha. O árbitro de cadeira, o único juiz no court, terá acesso em tempo real à avaliação computorizada das bolas que caem perto das linhas.

O sistema foi desenvolvido pela Hawk-Eye Innovations nos últimos 18 meses, utilizando a tecnologia que permite a um jogador, durante os encontros, recorrer às imagens computorizadas que recriam a trajectória da bola e mostram o local exacto onde esta bate no campo.

Com o Hawk-Eye Live, o árbitro de cadeira recebe imediatamente no seu tablet um sinal de OUT, quando a bola for visualizada fora. E a respectiva imagem será transmitida nos ecrãs do Fiera Milano. Por outro lado, as bolas mais duvidosas não serão passíveis de recurso, pois não haverá “challenges”. Também as faltas de pé (quando um jogador pisa o court ante de servir), habitualmente assinaladas pelos juízes de linha, serão avaliadas através do mesmo sistema, graças às câmeras instaladas na linha de fundo e linha central de serviço.

“Este poderá ser um momento marcante para a arbitragem no ténis. Os nossos jogadores trabalham arduamente e merecem a melhor e a mais precisa arbitragem que podemos oferecer. A tecnologia está agora num ponto em que nos deixa confortáveis para testar este novo sistema num ambiente de um torneio oficial. A Next Gen ATP Finals em Milão é o local perfeito para fazer isto e estamos ansiosos para avaliar os resultados e os méritos deste novo sistema”, justificou Gayle David Bradshaw, vice-presidente da ATP com o pelouro das Regras e Competição.

O Next Gen ATP Finals realiza-se entre 7 e 11 de Novembro e irá reunir os oito melhores tenistas do mundo, que ainda não perfizeram 22 anos. Até ao momento, só Alexander Zverev, número quatro do ranking, se qualificou.

